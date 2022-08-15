الحكومة : القضاء على المواقف العشوائية على «الدائري» ومواقف للميكروباص أسفل الطريق



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء مهندس ماجد عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وشارك في الاجتماع، عبر تقنية “فيديو كونفرانس” كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

في مستهلّ الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة القضاء على جميع مظاهر العشوائية، ولا سيما المواقف العشوائية على مصاعد ومنازل الطريق الدائري على طول المسار، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النقل في تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا بد من العمل على القضاء على المواقف العشوائية بمسار الطريق الدائري بكل حزم.

وقال إنه سيتم منع هذه الظاهرة غير المقبولة، من خلال تحديد أماكن لمواقف سيارات الميكروباص أسفل الطريق الدائري،

بحيث يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظين، مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، ويتم ذلك بالتزامن مع تشغيل الأتوبيس الترددي، الذي يتم حاليا تجهيز المحطات الخاصة به.

وأكد وزير النقل أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري يعدُّ ملحمة وطنية، حيث يتم العمل فيه على مدار الساعة للانتهاء من كل مراحله،

وأعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم.

إضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، مع تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي “BRT”.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة للمرحلة الأولى التي تشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد/ إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.

وخلال استعراضه بعض اللقطات المصوَّرة لمشروع التطوير على طول مسار الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وما تم تنفيذه حتى الآن كمرحلة أولى بطول 76 كم، حدد وزير النقل أماكن المواقف العشوائية في عدد من المناطق والأحياء بمسار الطريق في محافظات إقليم القاهرة الكبرى.

وسلَّط الضوء على الإجراءات التي تتخذها الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية؛ للقضاء على هذه المواقف.

وتطرَّق إلى أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري التي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

كما تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي

وفي الوقت نفسه، أشار الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى مشروع محطات الأتوبيس الترددي السريع “BRT”، الذي يأتي تنفيذه على الطريق الدائري بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات ووسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وسلّط الضوء على المواقع المخصصة لشحن أتوبيسات “BRT”، ومستعرضًا نماذج لتخطيط بعض محطات الأتوبيس الترددي السريع ومواقف السيارات، وصورًا لمراحل تنفيذ تلك المحطات.

من جانبه استعرض نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، معدلات تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي “BRT”، والتي يبلغ عددها 48 محطة،

مشيرًا إلى أنه تم بدء تنفيذ 33 محطة، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية الخاصة بها، مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الطريق سيصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات “BRT” ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وكلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بوضع تصور سريع لزراعة وتشجير الطريق الخدمي المحيط بالطريق الدائري، وبدء تنفيذ ذلك على الفور، في إطار المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة.