الحكومة: «القابضة للصوامع والتخزين» تشارك في تأسيس شركة مساهمة مصرية «فيروم مصر» لإنتاج الصوامع

أحيط مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم باشتراك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “شركة فيروم مصر” لإنتاج الصوامع، وهو ما يأتي في إطار جهود توطين صناعة الصوامع في مصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة مأخذ وممر ومحطة تخفيض الغاز.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 124 مترا مربعا بمنطقة خلف الملابس الجاهزة بنطاق حي ثالث، لصالح ثلاثة من المواطنين لإضافتها إلى القطعة المباعة بجلسة مزاد 7 أغسطس 2010، والمتنازل لهم عنها.

واعتمد أيضا نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 320 مترا مربعا كائنة بمدخل مدينة اهناسيا، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمُقام عليها مبنى الهايبر ملك الشركة.