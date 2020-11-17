الحكومة الفلسطينية تغلق مناطق في الضفة الغربية لمكافحة مرض كورونا

تحذيرات من تفشي المرض في قطاع غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم (الإثنين)، فرض إغلاق على مناطق في الضفة الغربية لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في وقت حذرت فيه من حدة انتشار المرض في قطاع غزة.

مكافحة كورونا في الضفة الغربية

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماع مجلس وزرائها، إنه تقرر إغلاق مدينة نابلس من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة أسبوع بسبب الزيادة في عدد الإصابات فيها.

وأضافت الحكومة أنه تم كذلك إغلاق عددا من القرى والأحياء والمخيمات في الضفة الغربية التي تكثر فيها الإصابات بمرض كورونا.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية بحسب البيان إن الحكومة تراقب تطورات انتشار مرض (كوفيد-19) عن كثب.

وشدد على أنها جاهزة لأي إجراء قد تضطر لاتخاذه، نظرًا لارتفاع وتيرة الإصابات.

وأكد اشتية مواصلة الحكومة لسياستها بالعمل على المزيد من الاستعدادات لمواجهة موجات قادمة ممكنة للمرض والخطط الموضوعة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة المرض.

وقال: “تمكنا من تحسين تجهيزات وزارة الصحة بشكل مهم في الأشهر الفائتة، وجرت مضاعفة غرف العناية المركزة المتوفرة في المستشفيات بنسبة 100 في المئة”.

وأضاف أنه “جرى افتتاح مستشفى جديد ويتم العمل الآن على افتتاح مستشفيين جديدين، عدا التوسعة والتعزيز في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتم تعيين نحو ألف كادر طبي وتمريضي وإداري صحي جديد، وتأمين أكثر من 3606 أجهزة طبية جديدة”.

وجدد اشتية دعوته للمواطنين الفلسطينيين إلى التقيد الصارم بالتدابير الوقائية، مطالبا الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات بحق كل من ينتهك تلك التدابير.

وأشار اشتية إلى أن أرقام الإصابات بمرض (كوفيد-19) في قطاع غزة “مقلقة جدا، ومن الواضح أنها سوف تزيد في الأشهر المقبلة، لذلك لابد من الالتزام بالتعليمات والوقاية”.

شحنة من المستلزمات الطبية

وبحسب بيان الحكومة فإن وزارة الصحة سترسل الأسبوع المقبل شحنة من المستلزمات الطبية تتضمن 15 جهاز تنفس اصطناعي لمساعدة المستشفيات في القطاع لمواجهة خطر انتشار مرض (كوفيد-19).

يأتي ذلك فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 7 وفيات و836 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) و607 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الكيلة في التقرير اليومي للوزارة تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن جميع حالات الوفاة تم تسجيلها في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الإصابات المسجلة تتوزع بواقع 297 في الضفة و310 في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى وجود 44 مريضا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبذلك ارتفعت حصيلة حالات الوفاة بمرض (كوفيد-19) في الأراضي الفلسطينية إلى 647 حالة وعدد الإصابات إلى 76162 إصابة بينهم 66553 حالة تعاف بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

