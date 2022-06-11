الحكومة الصينية تحذر من تفش هائل لمرض كوفيد 19 في بكين

حذّر متحدث باسم الحكومة اليوم السبت من أن العاصمة الصينية بكين تواجه تفشياً “هائلاً” لمرض كوفيد 19 مرتبطاً بإحدى الحانات، في الوقت الذي بدأت فيه مدينة شنغهاي المركز التجاري للبلاد فحوصات جماعية لاحتواء قفزة في حالات الإصابة مرتبطة بأحد صالونات التجميل.

جاء التحذير في أعقاب تشديد جديد للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد في بكين منذ يوم الخميس، مع قيام منطقتين على الأقل منهما تشاويانغ الأكثر اكتظاظاً بالسكان بإغلاق بعض أماكن الترفيه، بعد انتشار المرض في حي مزدحم معروف بالحياة الليلية والتسوق وشوارع السفارات.

في حين أن معدل الإصابة في الصين منخفض وفقاً للمعايير العالمية، فقد كثّف الرئيس، شي جين بينغ، الإجراءات التي تهدف إلى القضاء تماماً على الفيروس، والتي تقول السلطات إنها ضرورية لحماية كبار السن والنظام الصحي، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأخرى التعايش مع الفيروس.

وسجّلت الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة 5226 وفاة فقط.

تفش هائل لمرض كوفيد 19

تم ربط الحالات الأخيرة في بكين بحانة كبيرة تعرف باسم، هيفين سوبر ماركت بار. وتصاعدت حالات العدوى منذ ذلك الحين، حيث قالت بكين اليوم السبت، إن جميع الإصابات الجديدة البالغ عددها 61، التي تم اكتشافها في المدينة يوم الجمعة، إما زارت الحانة، أو كانت لها صلات بها.

قال مسؤول في قطاع الصحة اليوم السبت إن العاصمة بكين سجلت 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش). وأضاف المسؤول ويدعى ليو شياو فينغ، أنه تم اكتشاف جميع الحالات بين أفراد يخضعون بالفعل للعزل أو تحت المراقبة. ولم تعلن المدينة عن قيود جديدة.

وحتى الآن تم الإبلاغ عن إجمالي 115 حالة و6158 مخالطاً وثيقاً مرتبطين بالحانة، مما أعاد المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى حالة من القلق.

اختبارات جماعية

كانت العاصمة قد خففت قبل أقل من أسبوعين القيود المفروضة لمكافحة تفشي كبير بدأ في أبريل.

وفي شنغهاي، أعلن مسؤولو المدينة عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة جديدة مصحوبة بأعراض وحالة واحدة بدون أعراض تم اكتشافها خارج مناطق الحجر الصحي اليوم السبت، حيث بدأ جميع سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليوناً جولة جديدة من اختبارات الكشف عن كوفيد.

أمرت السلطات بإجراء اختبار (بي سي آر) لجميع المقيمين في 15 من مناطق شنغهاي البالغ عددها 16 منطقة في مطلع الأسبوع. وتمنع خمس مناطق السكان من مغادرة منازلهم خلال فترة الاختبار. وقال مسؤول بالمدينة في مؤتمر صحفي اليوم إنه يتعين على سكان شنغهاي إجراء اختبار واحد على الأقل أسبوعياً حتى 31 يوليو.

تأتي الاختبارات الجديدة بعد 10 أيام فقط من رفع المدينة إغلاقاً استمر لمدة شهرين بهدف القضاء على انتشار كوفيد 19، مما أثار مخاوف بين العديد من السكان الذين عانوا من خسارة الدخل وتقييد الحرية وموت الأصدقاء والأقارب، وحتى الجوع خلال تلك الفترة.

وأعلنت شنغهاي اليوم تسجيل سبع حالات مؤكدة جديدة أمس الجمعة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، منها ست حالات خارج مناطق الحجر الصحي.

كما سجّلت المدينة تسع حالات محلية جديدة بدون أعراض، ارتفاعاً من ست حالات في اليوم السابق.

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن البر الرئيسي للصين سجل 210 إصابات بفيروس كورونا في 10 يونيو، منها 79 مصحوبة بأعراض و131 بدون أعراض. وسجّل البر الرئيسي حتى أمس الجمعة 224659 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.