الحكومة: السلع التموينية متوفرة وحملات لمواجهة التلاعب بالأسعار

المال- خاص أكدت الحكومة مساء الثلاثاء، أن السلع التمونية متوفرة، مشيرة إلى وجود حملات رقابية لمواجهة التلاعب بالأسعار.جاء ذلك وفق بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء، ردا على "نشر العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بال

المال- خاص

أكدت الحكومة مساء الثلاثاء، أن السلع التمونية متوفرة، مشيرة إلى وجود حملات رقابية لمواجهة التلاعب بالأسعار.

جاء ذلك وفق بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء، ردا على “نشر العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية”

و قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية بل أن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة, مشيرةً إلى أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة. ‏

وأكدت الوزارة على استقرار أسعار كافة السلع التموينية, حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14جنيهًا، والأرز بـ 6.5 جنيه، والسكر بـ 9.5 جنيه، ‏مشيرةً إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.

وفي النهاية طالبت الوزارة المواطنين بتحري الدقة وعدم إثارة شائعات يستغلها البعض في زيادة تكلفة غير مبررة لتحقيق هامش ربح غير شرعي, مناشدة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع التموينية- على غير حق- أو نقصها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528) .