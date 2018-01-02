الحكومة السعودية تقر استراتيجية الدفاع الوطني

وكالات:وافق مجلس الوزراء السعودى، فى اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استراتيجية الدفاع الوطنى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن تلك الاستراتيجية.كما أقر المجلس، عدة اتفاقات، أهمها الموافقة عل

وكالات:

وافق مجلس الوزراء السعودى، فى اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استراتيجية الدفاع الوطنى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن تلك الاستراتيجية.

كما أقر المجلس، عدة اتفاقات، أهمها الموافقة على تعيين وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيسا لإدارة شركة المياه والكهرباء، والموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للرى، وعلى نظام الوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم.

وأوضح بيان رسمى، نشرته «واس»، أنه فى مستهل الاجتماع، أطلع الملك سلمان مجلس الوزراء على مجمل الاتصالات الهاتفية والرسائل الشفوية المتبادلة مع عدد من قادة وزعماء العالم، وأشار إلى أن معظمهم أدانوا الهجمات الصاروخية للحوثيين فى اليمن، واستهدافهم مدينة الرياض بصاروخ باليستى.

وأظهرت صور بثتها الوكالة مشاركة وزير المالية السابق، إبراهيم العساف، فى اجتماعات المجلس، بعد إطلاق سراحه من فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، وكان العساف، وهو عضو فى مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو»، محتجزا مع العشرات من الأمراء والمسؤولين على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد، وبذلك، يكون «العساف» ثانى شخصية بارزة تظهر للعلن من بين الموقوفين بتهم الفساد، وكان التليفزيون السعودى الرسمى، بث السبت الماضى، لقطات لوزير الحرس الوطنى السابق، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بصحبة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وفى غضون ذلك، أعلن برنامج حساب المواطن الحكومى فى السعودية، أن إدارته تمكنت من استعادة حسابه الرسمى على «تويتر»، بعد تعرضه للاختراق، صباح الثلاثاء، فيما ذكرت صحيفة «العرب» القطرية أن مجموعة ما تسمى بـ«صقور قطر» تبنت الاختراق، وأكدت أنه لن يكون الوحيد، وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل إن خلايا «عزمى بشارة» تخترق «حساب المواطن» فى عملية قذرة تبين للجميع حقيقة تنظيم «الحمدين» الإرهابى.