الحكومة الروسية : 38.5 مليار روبل لدعم للشركات في أزمة «كورونا»

أعلنت الحكومة الروسية تخصيص 38.5 مليار روبل لدعم الشركات الصغيرة والمنظمات الاجتماعية غير الحكومية في ظل قيود كورونا الجديدة.

زقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن الدعم سيطال نحو 3 ملايين شخص.، ومشيرا بأن “المبلغ الإجمالي لهذا الدعم سيكون حوالي 38.5 مليار روبل نأمل أن يغطي هذا الإجراء بشكل جزئي الجزء المفقود من الإيرادات للمؤسسات المتضررة وأن يدعم حوالي 3 ملايين شخص”.

والدعم سيكون على شكل صرف منح مالية عن كل موظف في الشركات الصغيرة المتأثرة من فرض قيود في روسيا، وتعادل قيمة المنحة الحد الأدنى للأجر المعتمد من قبل الحكومة الروسية.