اقتصاد وأسواق

الحكومة: الرئيس كلف بتعميق الصناعة الوطنية والوزارات تبدأ تحديد احتياجاتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعأ لمتابعة جهود تعميق الصناعة الوطنية
صفية حمدي 7:18 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 7:18 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعأ لمتابعة جهود تعميق الصناعة الوطنية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تعميق التصنيع المحلي، وأنه تم عقد اجتماعات مع مختلف غرف الصناعات، وهناك تكليف من الرئيس بأن تدعم الوزارات المعنية هذا التوجه.

اقرأ أيضا  الحكومة تُعدل لائحة قانون زراعة الأعضاء برفع سن المتبرع بعمليات نقل الكلى إلى 60 عاما

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم المشروعات التي تنفذ في مصر في القطاعات المختلفة كبير جدا، وهذا يتطلب أن يتم توطين وتعميق الصناعات المختلفة بأقصى سرعة، المرتبطة بهذه المشروعات.

وشدد قائلاً: “نحتاج بسرعة شديدة للتنسيق في قطاعاتكم مع رجال الصناعة المختصين، لتوطين ما تحتاجون إليه في مشروعاتكم، ونحن مستعدون لتقديم حوافز للقطاعات ذات الأولوية، فهناك ضرورة لوضع مستهدفات والعمل على تحقيقها”.

وأكد وزير التعليم العالي أنه قام بالتنسيق مع وزارة الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي لبعض الصناعات، وتقليل فاتورة الاستيراد، منها صناعات غذائية، وأخرى هندسية، وكذلك منتجات طبية، وأكد الجاهزية لتسليم المصنعين الوطنيين المخرجات البحثية الخاصة بهذه المنتجات، للبدء في التصنيع.

اقرأ أيضا  وزير النقل يستعرض أمام السيسي مشروع تحويل ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت بالبحر المتوسط

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إعداد دراسات بمختلف القطاعات، تضمنت تحليل قائمة الواردات، وكذلك توافر المادة الخام، وغيرها من الجوانب، موضحة أنه سيتم إعداد ملف كامل لكل وزير فيما يخص قطاعه، وقالت إن ما سيجعلنا نصل إلى نتائج سريعة، هو وجود المحفزات التي سيتم وضعها للقطاعات ذات الأولوية.

وأكد وزير الكهرباء أنه سيتم التواصل مع رجال الصناعة في هذا القطاع، بهدف التعرف على قدراتهم التصنيعية للاحتياجات المطلوبة، مشيرأً إلى أن هناك الكثير من منتجات هذا القطاع يتم تصنيعها في مصر بالفعل.

اقرأ أيضا  مصطفى مدبولي : سننتقل إلى العاصمة الإدارية بهيكل إداري مرن للوزارات

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم بالفعل الالتقاء بعدد من المصنعين بهدف توطين الصناعات التي يحتاجها هذا القطاع، مثل المصاعد، على سبيل المثال، موضحاً أن عددا من مسئولى الشركات الكبرى يدرسون حالياً توطين صناعاتهم، والوزارة عرضت عليهم مقترحات من بينها الدخول معهم في شراكة بالأراضي.

وأكد وزير النقل أن الشراكات مع الدولة قد تكون أحد المحفزات المهمة لتشجيع الشركات الكبرى على توطين الصناعة في مصر، مضيفاً أن هناك مصنعين وطنيين يبذلون حالياً جهوداً واسعة، ولديهم نجاحات، والدولة تعمل على دعم هذه التجارب، وسرد الوزير عدداً من الاحتياجات في قطاع النقل التي يتم تصنيعها في مصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

وزير المالية للسفير العمانى: تكليف رئاسى بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم

شريف عمر 7:07 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 18-11-2021 وعيار 21 قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

عمر سالم 5:32 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية: 365 مليار درهم حجم تجارة الذهب بعام الوباء

خالد بدر الدين 4:41 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

«أسترازينيكا» تعلن إنتاج لقاح جديد يقلل الوفاة والأعراض الخطرة لمصابي «كورونا»

المرسي عزت 4:40 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية

صفية حمدي 4:23 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

أسعار اللحوم البلدية اليوم الخميس في الأسواق

الصاوي أحمد 3:56 م, الخميس, 18 نوفمبر 21