الحكومة: الرئيس كلف بتعميق الصناعة الوطنية والوزارات تبدأ تحديد احتياجاتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعأ لمتابعة جهود تعميق الصناعة الوطنية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تعميق التصنيع المحلي، وأنه تم عقد اجتماعات مع مختلف غرف الصناعات، وهناك تكليف من الرئيس بأن تدعم الوزارات المعنية هذا التوجه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم المشروعات التي تنفذ في مصر في القطاعات المختلفة كبير جدا، وهذا يتطلب أن يتم توطين وتعميق الصناعات المختلفة بأقصى سرعة، المرتبطة بهذه المشروعات.

وشدد قائلاً: “نحتاج بسرعة شديدة للتنسيق في قطاعاتكم مع رجال الصناعة المختصين، لتوطين ما تحتاجون إليه في مشروعاتكم، ونحن مستعدون لتقديم حوافز للقطاعات ذات الأولوية، فهناك ضرورة لوضع مستهدفات والعمل على تحقيقها”.

وأكد وزير التعليم العالي أنه قام بالتنسيق مع وزارة الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي لبعض الصناعات، وتقليل فاتورة الاستيراد، منها صناعات غذائية، وأخرى هندسية، وكذلك منتجات طبية، وأكد الجاهزية لتسليم المصنعين الوطنيين المخرجات البحثية الخاصة بهذه المنتجات، للبدء في التصنيع.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إعداد دراسات بمختلف القطاعات، تضمنت تحليل قائمة الواردات، وكذلك توافر المادة الخام، وغيرها من الجوانب، موضحة أنه سيتم إعداد ملف كامل لكل وزير فيما يخص قطاعه، وقالت إن ما سيجعلنا نصل إلى نتائج سريعة، هو وجود المحفزات التي سيتم وضعها للقطاعات ذات الأولوية.

وأكد وزير الكهرباء أنه سيتم التواصل مع رجال الصناعة في هذا القطاع، بهدف التعرف على قدراتهم التصنيعية للاحتياجات المطلوبة، مشيرأً إلى أن هناك الكثير من منتجات هذا القطاع يتم تصنيعها في مصر بالفعل.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم بالفعل الالتقاء بعدد من المصنعين بهدف توطين الصناعات التي يحتاجها هذا القطاع، مثل المصاعد، على سبيل المثال، موضحاً أن عددا من مسئولى الشركات الكبرى يدرسون حالياً توطين صناعاتهم، والوزارة عرضت عليهم مقترحات من بينها الدخول معهم في شراكة بالأراضي.

وأكد وزير النقل أن الشراكات مع الدولة قد تكون أحد المحفزات المهمة لتشجيع الشركات الكبرى على توطين الصناعة في مصر، مضيفاً أن هناك مصنعين وطنيين يبذلون حالياً جهوداً واسعة، ولديهم نجاحات، والدولة تعمل على دعم هذه التجارب، وسرد الوزير عدداً من الاحتياجات في قطاع النقل التي يتم تصنيعها في مصر.