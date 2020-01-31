الحكومة: الخضراوات والفاكهة آمنة من كورونا.. والمطاعم الصينية تعمل بشكل طبيعي

أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس كورونا الجديد

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ونفى تلك الأنباء، كما نفت الحكومة القيام بحملات تفتيشية على المطاعم الصينية بعينها.

الغرف التجارية: الخضراوات والفاكهة مستوردة ومحلية آمنة

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس كورونا المنتشر في الصين، وأكد أن كافة الخضراوات والفاكهة سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.

وذكرت الحكومة خلال تقرير توضيح الحقائق في سياق متصل، أن أسعار الخضروات شهدت استقراراً لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة التي أعلنتها شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وذكرت أن انخفاض الأسعار جاء في ظل زيادة الإنتاج المحلي من بعض السلع والأصناف المختلفة، وبفضل السياسات التي اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

وناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

وطلب في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للاتحاد (fedcoc.org.eg).

وفي نفس السياق، نفت الحكومة في تقريرها لتوضيح الحقائق ما انتشر من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

الصحة: لم نشن حملات تفتيشية على المطاعم الصينية بعينها

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأكدت الوزارة أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي.

وذكرت أن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع إلى الرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وجاء في تقرير الحكومة أنه في إطار حرص وزارة الصحة على التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية، يتم شن حملات رقابة دورية على المطاعم والفنادق والمحال التي تقدم الأطعمة والمشروبات للمواطنين.

ويتم سحب عينات متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

وذكرت أن ذلك بهدف التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من حصول العاملين بها على شهادات صحية، وخلوهم من الأمراض المعدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي مخالفات.

وأهابت وزارة الصحة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.

وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات طلبت الاتصال على رقم الوزارة (27951821).