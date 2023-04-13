مصر تبحث التوسع في عمليات التبادل التجاري بنظام الصفقات المتكافئة مع بعض الدول الإفريقية



بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الآليات المقترحة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية، في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع الفترة المقبلة في إجراء عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الإفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التي تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة، بما يحقق فائدة الطرفين.

رئيس الوزراء: بحث الآليات المقترحة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية



وتم استعراض مقترحات الجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة، كآلية مهمة لتحقيق هدف دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر وعدد من الشركاء، لاسيما في قارة أفريقيا.



وأكد وزير التجارة والصناعة الحرص على تبني كافة الآليات التي تساهم في تطوير ودفع حركة التجارة بين مصر والعديد من البلدان، مشيراً إلى أنه جار التنسيق مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لاستضافة القاهرة للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير أن هذه الاستضافة تعكس التقدير لمصر كدولة رائدة في القارة الأفريقية، وامتلاكها للبنية التحتية اللازمة لاستضافة هذا الحدث الإقليمي المهم، مشيراً إلى أن مسئولي البنك أكدوا استعداد رعاة المعرض لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر في سبيل تيسير استضافتها لهذا الحدث.

وزير التجارة والصناعة: مصر تستضيف الدورة المقبلة لمعرض التجارة البينية الإفريقي

وقال وزير التجارة والصناعة إن معرض التجارة البينية الإفريقي يعتبر من أبرز الفعاليات التي تشهد مشاركة مكثفة من الدول الإفريقية، ويشارك فيه عادة وزراء التجارة الأفارقة، ويشهد مشاركة عدد من الرؤساء وقادة الدول الإفريقية.

فضلاً عن كونه المحفل الإفريقي الأهم للشركات الأفريقية لإبرام صفقات تجارية فيما بينها، مشيراً إلى أنه سبق لمصر تنظيم النسخة الأولى لمعرض التجارة البينية الإفريقي عام 2018، وشهد نجاحاً كبيراً، ونظمت جنوب أإفريقيا النسخة الأخيرة خلال عام 2021 بمشاركة 42 شركة مصرية.



كما اعتبر الوزير أن استضافة مصر للمعرض تمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها واستعراض القدرات التصنيعية المصرية خلال ذلك الحدث الهام، بما يؤدى لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة الصادرات إلى الدول الإفريقية.