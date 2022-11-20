الحكومة: التوافق على الحدود النهائية لمدينة رأس الحكمة الجديدة والقطاع الخاص سيشارك فى تنميتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخططات إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم من مشروعات تستهدف تنمية وتطوير مناطق الساحل الشمالي الغربي، سعياً لجعلها أكثراً جذبا للعمران والتنمية، واستغلالا لما تتمتع به تلك المناطق من مقومات وامكانات، تجعلها مقصداً سياحياً عالمياً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف التوافق على الخطوات المختلفة الخاصة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، فى إطار اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالي، وفق أسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم استعراض ما تم من أعمال تتعلق بالبنية الأساسية والمرافق بمدينة رأس الحكمة الجديدة، والمخططات المقترحة لاستخدامات الأراضي بها، والأنشطة المختلفة المقرر إقامتها على تلك الأراضي، بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذه المنطقة الواعدة، وبدعم جهود الدولة فى تنمية مناطق الساحل الشمالي والغربي.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه التوافق على الحدود النهائية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ أوجه التنمية المستهدفة لتلك المنطقة، مع التأكيد على أهمية تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة فى تنمية المدينة.

وكذلك العمل على تعزيز دور سكان وأهالي المنطقة فى عمليات التنمية التي من المقرر أن تشمل العديد من القطاعات، وإشراكهم بشكل أكبر فيما يتم تنفيذه من مشروعات، إلى جانب العمل على إنشاء قرية بدوية متكاملة بالمنطقة.

وذلك بما يسهم فى رفع مستوى معيشة قاطني تلك المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.