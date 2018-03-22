الحكومة التركية تفاوض الملياردير دوجان على بيع إمبراطوريته الإعلامية

بلغت قيمتها 890 مليون دولار خالد بدر الدين يتفاوض الملياردير أيدين دوجان، رجل الأعمال التركى (81 عاما)، الذى يهيمن على أكبر مجموعة إعلامية فى تركيا، والتى وضعته فى معارك مستمرة مع الحكومة، لبيع جميع أصوله لمجموعة إعلامية موالية للرئيس رجب…

بلغت قيمتها 890 مليون دولار





خالد بدر الدين

يتفاوض الملياردير أيدين دوجان، رجل الأعمال التركى (81 عاما)، الذى يهيمن على أكبر مجموعة إعلامية فى تركيا، والتى وضعته فى معارك مستمرة مع الحكومة، لبيع جميع أصوله لمجموعة إعلامية موالية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة دوجان القابضة التركية بدأت محادثات مع ديميرورين القابضة الحكومية، التى تدعم الرئيس رجب طيب أردوغان، لبيع وحدتها الإعلامية البالغة قيمتها 890 مليون دولار في اتفاق من المعتقد أنه سيعزز الدعم الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقفزت أسعار أسهم شركة دوجان وذراعها الصحفية حريت جازيت جيليك لليوم الثاني بالحد الأقصى البالغ 19.5% في بداية التداولات، بعد أن ارتفعت بالنسبة ذاتها أمس.

وسيمنح الاتفاق شركة ديميرورين، التي تملك بالفعل صحيفتين مواليتين للحكومة، السيطرة على عدد من وسائل الإعلام المعروفة بما في ذلك صحيفة حريت وتلفزيون سي.ان.ان ترك اللذان يحظيان بالمصداقية.

وقالت دوجان في بيان إلى بورصة إسطنبول إن القيمة التشغيلية للشركة 1.1 مليار دولار وقيمة المنشأة بعد الديون 890 مليون دولار بعد أن قلصت أسهم حريت مكاسبها وارتفعت 8.1% خلال تعاملات اليوم في حين ارتفعت أسعار أسهم شركة دوجان 18.4%.

ووجه اردوغان على نحو متكرر اتهامات للشركة بالتحامل على حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، الذي يتزعمه وهو ما تنفيه الشركة ولكن الذراع الإعلامية لدوجان القابضة ومؤسسها آيدين دوجان يمثلان منذ فترة طويلة جزء مهم من المؤسسة العلمانية في تركيا.

وتقرر تغريم شركة دوجان ميديا 2.5 مليار دولار بسبب ضرائب غير مسددة في 2009، وهو ما اعتبره معارضون للحكومة محاولة لقمع انتقاد وسائلالإعلام لاردوغان وبعد مطالبات الضرائب تم إرغام أيدين دوجان على بيع صحيفتي ملت ووطن التابعتين للمجموعة إلى ديميرورين.

ولد الملياردير أيدين دوغان في عام 1936 ، وتلقى تعليمه الثانوي في مدينة إرزنجان، ودرس الاقتصاد والتجارة في جامعة إسطنبول بين عامي 1956-1960، وبدأ أعماله التجارية رسمياً سنة 1959 من خلال التسجيل في مكتب الضرائب، وأسس شركته الأولى ضمن نشاط صناعة السيارات عام 1961، و اليوم تمتد أعماله إلى 18 دولة، ويقيم علاقات تحالف مع 11 مؤسسة تجارية عالمية، ويمتلك أكبر شركة وطنية لتوزيع مشتقات النفط في تركيا ، بينما يبسط سيطرته على سوق الإعلام التركي.

ويعمل حوالي 25000 موظف في شركاته المتعددة ، بينما تقع 9 من شركاته على لائحة الشركات المسجلة في بورصة اسطنبول للأوراق المالية، ويتوزع نشاطه الاقتصادي على قطاعات الطاقة، الإعلام، الصناعة، التجارة، السياحةَ والتأمين.

ويمثل آيدين دوغان أبرز وجوه التكتل السياسي – الاقتصادي للعلمانيين في تركيا، ومن أركان رابطة رجال الأعمال الأتراك (توسياد)، التي تجمع رجال الأعمال الأتراك من العلمانيين، وتقود هذه الرابطة المفاوضات الحقيقية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي وتخوض معارضة شرسة لسياسات رجب طيب أردوغان.