الحكومة التركية تعلن فوز أردوغان بالرئاسة.. والمعارضة تنفي

رويترزقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج إن الرئيس رجب طيب إردوغان فاز في انتخابات الرئاسة اليوم الأحد، حيث أظهرت النتائج غير الرسمية تقدمه بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.وقال بوزداج على تويتر "الشعب التركي انتخب أردوغان باعتباره أول رئيس رئيس تنفيذي لتركيا بموجب النظام الجديد، الشع

رويترز

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج إن الرئيس رجب طيب إردوغان فاز في انتخابات الرئاسة اليوم الأحد، حيث أظهرت النتائج غير الرسمية تقدمه بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.

وقال بوزداج على تويتر “الشعب التركي انتخب أردوغان باعتباره أول رئيس رئيس تنفيذي لتركيا بموجب النظام الجديد، الشعب التركي قال “إلى الأمام” مع الرئيس أردوغان”.

من جهته، قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن من السابق لأوانه إعلان فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن أصوات المدن الكبرى لم يتم فرزها بعد مما يعنى أن الانتخابات تتجه لجولة ثانية.

وأدلى بولنت تزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي استنادا إلى ما قال إنها البيانات التي جمعها الحزب.

وأضاف تزجان أنه تم فرز 39 %فقط من الأصوات وأن إردوغان فاز بنحو 51.7% في الانتخابات الرئاسية.