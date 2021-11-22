الحكومة : التجهيز لزيارة تنزانيا مع أكثر من 20 رجل أعمال.. ومنتدى للأعمال المصري-المجري

لافتتاح المنطقة الصناعية التى أقامتها مجموعة السويدى –إلكتريك، وسيتم اصطحاب أكثر من 20 رجل أعمال ومستثمرا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة أنشطة الهيئة.

فى بداية اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه يتم حالياً التجهيز لزيارة جمهورية تنزانيا الاتحادية، لافتتاح المنطقة الصناعية التى أقامتها مجموعة السويدى –إلكتريك، وسيتم اصطحاب أكثر من 20 رجل أعمال ومستثمرا.

واستعرض فى السياق ذاته نتائج زيارة رئيسة تنزانيا الأخيرة إلى مصر.

وعلى صعيد متصل، لفت الرئيس التنفيذى للهيئة إلى التجهيزات الجارية لعقد منتدى الأعمال المصري-المجري، بالتنسيق مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما عرض المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نتائج عدد من اللقاءات والمقابلات مع المستثمرين ومسئولى الشركات فى إطار جذب الاستثمارات.