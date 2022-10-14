الحكومة البريطانية تلغي خطط تجميد ضريبة الشركات 

قالت رئيسة وزراء بريطانيا ليز ترَس إنها ألغت خططها المتعلقة بتجميد ضريبة الشركات العام المقبل في منعطف يأتي بعد فترة وجيزة من إقالة كواسي كوارتنغ من منصب وزير المالية وتعيين جيريمي هانت في المنصب.

ترَس أضافت يوم الجمعة في مؤتمر صحفي: “من الواضح أن جزءاً من ميزانيتنا المصغرة ذهب إلى أبعد من ذلك وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق.. لذا يجب أن تتغير الطريقة التي نؤدي بها مهمتنا الآن”.

يعني قرار ترَس أن ضريبة الشركات سترتفع الآن إلى 25% من 19% العام المقبل، كما كان مخططاً من قبل سلفها، بوريس جونسون ومستشاره، ريشي سوناك.

خطط تجميد ضريبة الشركات

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت في سبتمبر الماضي مراجعة نظامها الضريبي لتسهيل إجراءاته، مع خفض الضرائب على الشركات ضمن شرائح معينة لعشر سنوات، إلى جانب تقليص المعدل الأساسي لضريبة الدخل.

وأكد وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ ، أن الحكومة لن تمضي في خطة لزيادة ضريبة الشركات إلى 25٪، وبدلاً من ذلك ستبقيها عند نسبة 19٪ في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

كان معدل ضريبة الشركات البريطاني البالغ 19٪ متوقعاً له أن يرتفع إلى 25٪ في العام 2023 بموجب الخطط التي أعلنها وزير المالية السابق ريشي سوناك العام الماضي.

وقال كوارتنغ للبرلمان خلال عرض الميزانية المصغرة: “سيكون لدينا أدنى معدل لضريبة الشركات في مجموعة العشرين”.