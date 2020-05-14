الحكومة البريطانية تعلن موعد عودة الدوري الإنجليزي

لن يُسمح بإقامة الأحداث إلا إذا تم إحراز تقدم كاف في الحد من انتشار الفيروس

وافقت الحكومة البريطانية، الخميس، على ‫عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل، بعد توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وناقشت الأندية هذا الأسبوع كيفية استكمال الموسم، وتلقت آمال استئناف مباريات كرة القدم في يونيو، دفعة قوية بإعلان الحكومة أن رياضات الصفوة يمكنها العودة بعد أول يونيو.

وتم إبلاغ الأندية بأن أي استئناف للموسم سيشهد إقامة المباريات على ملاعب محايدة، يتم الموافقة عليها من وجهة نظر تتعلق بالصحة والسلامة، لكن الأمل لا يزال يحدوها في العثور على وسيلة لخوض المباريات داخل وخارج الديار.

وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت، الإثنين الماضي، الإرشادات التي يجب اتباعها من أجل تقليص قيود الإغلاق التام، وتضمنت الخطوة الثانية من العملية “السماح بإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية خلف أبواب موصدة، مع الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل الاجتماعي.

ولن يُسمح بإقامة الأحداث إلا إذا تم إحراز تقدم كاف في الحد من انتشار الفيروس، من الآن وحتى ذلك الحين، بحسب رويترز.