الحكومة البريطانية تحذر المواطنين من «كورونا».. «الأمور تتجه إلى الأسوأ»

بعد تسجيل 260 حالة وفاة في يوم واحد

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواطني المملكة من أن بلاده ستتجه نحو الأسوأ بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء تحذير جونسون اليوم بعد تسجيل 260 حالة وفاة بالفيروس في يوم واحد.

ونقل موقع إكسترا نيوز أن جونسون قال في منشور وزع على كل المنازل في بريطانيا، اليوم الأحد: «نحن نعلم أن الأمور ستتجه إلى الأسوأ، قبل أن تبدأ بالتحسن، لكننا نقوم بالتحضيرات الصحيحة، وكلّما اتبعنا القواعد، خسرنا عددا أقل من الأرواح، وقريبا ستعود الحياة إلى طبيعتها».

​وسجلت بريطانيا يوم السبت 2546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 17089.

كما سجلت المملكة 260 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1019.

وأعلن جونسون يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا ، مؤكدا أنه خضع لاختبار وكشفت نتائجه أن الحالة إيجابية.

كما أعلن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ووزير الصحة بالمملكة مات هانكوك، إصابتهما بالفيروس الأسبوع الماضي.