الحكومة: البدء بـ36 موقعًا في 13 محافظة بمشروع تطوير العواصم والمدن الكبرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل صندوق التنمية الحضرية، بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء لما تحظى به المشروعات التى يتم تنفيذها من جانب صندوق التنمية الحضرية، من اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كونها تساهم فى تطوير وتحسين مستوى جودة الحياة المواطنين، إلى جانب ما يتم تنفيذه لإعادة إحياء العديد من المناطق التاريخية.

وتناول المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق غير الآمنة، ومنها مشروع “أرض الخيالة”.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 40 فداناً، ويتكون من 2268 وحدة سكنية، وعدد 194 محلاً تجارياً، لافتا فى هذا الصدد لما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار البيع بالمزايدة العلنية للمرحلة الأولي من المحلات التجارية، التى تضم 28 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من 20م2: 115م2 كاملة التشطيب، لإقامة أنشطة متنوعة.

ونوّه إلى أنه تم الترسية لـ 27 محلاً منها، وتحدد عقد جلسة للمزاد العلني يوم الأحد القادم لعدد 31 محلا “المرحلة الثانية” بمقر المشروع.

واستعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحاً أن المرحلة العاجلة تتضمن العمل بـ 36 موقعاً بـ 13 محافظة، لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1478 فداناً.

وقال أن تنفيذ الوحدات يتم بنسب إنجاز متقدمة، لافتا فى هذا الصدد لما يتم اتخاذه من إجراءات استعداداً لطرح تلك الوحدات، متناولا الموقف الخاص بتوصيل مختلف المرافق للوحدات السكنية.

وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى الموقف الخاص بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيراً إلى موقف تسليم الأراضي الفضاء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تتولى تنفيذ المشروع.

وأوضح أن اجمالي ما تم استلامه من أراض وصل إلى 32 قطعة أرض، لافتا إلى موقف إخلاء المباني الخَرِبة، التي من المُقرر أن يتم إزالتها وإعادة بنائها، مستعرضاً كذلك موقف تطوير الواجهات، وكذلك حصر المباني الأثرية والطراز المعماري، بمناطق باب زويلة، ومسجد الحاكم، ودرب اللبانة.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير منطقة الفسطاط التاريخية “حدائق الفسطاط”، أشار المهندس خالد صديق إلى الموقف التنفيذي للمشروع، الذى يتضمن ساحة جامع عمرو بن العاص، والمنطقة الاستثمارية، والمنطقة الثقافية، ومنطقة الأسواق، والحدائق التراثية، وغيرها من الأعمال، وذكر أن هناك ثلاث شركات تقدَّمت لإدارة المشروع وتشغيله، وسيتم الترسية على إحداها.

وتناول المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع “جوهرة الفسطاط”، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ عدد 45 عمارة سكنية، بواقع 2772 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بالتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى. ـــ