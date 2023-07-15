الحكومة: الانتهاء من 157 مشروعا بالإسكندرية 2021/ 2022 بتكلفة 4.6 مليار جنيه (جراف)

أفاد تقرير حكومي صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من 157 مشروعا تنمويا بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 4.6 مليار جنيه، وفق تقرير “مُتابعة المواطن”، والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (2021/ 2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه “المال”، أن الحكومة انتهت من تنفيذ 157 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، النقل، الإسكان، الري، الكهرباء) بتكلفة استثمارية كلية 4.6 مليار جنيه بمحافظة الإسكندرية خلال العام المالي (2022/21).

تنفيذ المشروعات في محافظة الإسكندرية

وذكر التقرير أنه تم تنفيذ عددا من المشروعات فى محافظة الإسكندرية، منها الانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل ترعة الفنجري ودليل الكرنك لتوفير مياه الرى، وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة رفع طواريء مصرف العامرية وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”.

وفيما يخص الهدف الرابع”التعليم الجيد” تم تنفيذ 36 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 628 فصل.

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس “المياه النظيفة “، تم تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالنسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء من 10 مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، توريد وتركيب 337 عمود إنارة بمشتملاتها ، 1008 كشاف ليد.

تطوير ميناء الاسكندرية

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، ذكر التقرير أنه تم تنفيذ 17 مشروعا لتطوير ميناء الإسكندرية والدخيلة، توسعة كوبري الكافوري، إنشاء كوبري بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي، إلى جانب الانتهاء من 13 مشروعا لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 68 كم، إحلال وتجديد سور الكورنيش بطول 16كم، رفع كفاءة ميدان محطة مصر.

وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر “العمل المناخي” تم الانتهاء من 28 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، تنفيذ 8 مشروعات لتشجير وتجميل الأحياء، تطوير وتطهير بحيرة مريوط بطول 33.5كم.

وتابع التقرير : “بخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” في محافظة الإسكندرية تم الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 173 فصل، 10 مدراس، 8 أبراج شبكات محمول، توصيل شبكة الألياف الضوئية لقريتين، إنشاء 2 نقطة شرطة، مجمع خدمات حكومية، توصيل شبكة الغاز الطبيعي ل 5 قرى.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من “خطة المواطن” إلى “مُتابعة المواطن”، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن تقارير “متابعة المواطن” تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

خطة عام 2023 فى الإسكندرية

يذكر أن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسكندرية، تستهدف تنفيذ 401 مشروعًا، بقيمة مخصصات 44,9 مليار جنيه، بخطة عام 22/2023 بنسبة نمو 72,7% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

القطاعات الاستثمارية فى الاسكندرية

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسكندرية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 27,4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 61%، يليه قطاع البترول بقيمة 5,9 مليار جنيه بنسبة 13,1%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 4,3 مليار جنيه بنسبة 9,6% ثم الاسكان 3,1 مليار جنيه بنسبة 6,9%، ثم قطاع التنمية المحلية باستثمارات تبلغ 1,8 مليار جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 2,4 مليار جنيه بنسبة 5,4%.

مشروعات حياة كريمة فى الإسكندرية

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الاسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد المستفيدين 55 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 183 فصل دراسي، 10 مدارس، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 3 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 3كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24كم.