الحكومة : الانتهاء من 14762 مشروعا منذ تولي السيسي بتكلفة 2207.3 مليار جنيه

وتابعت أن أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار تتمثل في تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية برئاسة رئيس الوزراء للعمل على تشجيع الاستثمار، وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى 30 يونيو الماضى، بحجم تكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه ، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه .

جاء ذلك فى مجلد أصدره مجلس الوزراء يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان “حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020).

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية بمختلف القطاعات.

وأكد أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي استهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

فضلاً عن المضي قدماً في تحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، وشبكات الحماية الاجتماعية، والنقل .

وقال رئيس الوزراء إن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا وبخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمشرفة على إعداد مجلد ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد أهم المؤشرات التي تضمنها .

وقالت فيما يتعلق بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، إنه تمت الإشارة فى المجلد إلى أن الحكومة أولت اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار بالعمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، وبما يساعد على توفير مزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

ولفتت إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية المنفذه في هذا الإطار بلغ 39 بإجمالي حجم استثمارات بلغت 4827.9 مليون جنيه.

وتابعت أن أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار تتمثل في تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية برئاسة رئيس الوزراء للعمل على تشجيع الاستثمار، وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات.

وذكرت أن إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين بلغت 563.88 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة في المناطق الاستثمارية الثلاث بالصف، وبنها، وميت غمر، 3024.73 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة في مدينة نصر 658.54 مليون جنيه .