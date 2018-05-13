الحكومة: الانتهاء من أعمال المرحلة العاجلة لمسار العائلة المقدسة فى 6 أشهر

المال - خاص قررت اللجنة الوزارية المعنية بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة بالمرحلة العاجلة التجريبية من المسار خلال ستة أشهر اعتباراً من اليوم، وتضم تلك المرحلة خمس مواقع فى كل من مناطق (

المال – خاص

قررت اللجنة الوزارية المعنية بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة بالمرحلة العاجلة التجريبية من المسار خلال ستة أشهر اعتباراً من اليوم، وتضم تلك المرحلة خمس مواقع فى كل من مناطق (مصر القديمة – المعادى – وادى النطرون) من بين 25 موقعاً يشملها المسار الذى يبلغ طوله 3500 كم.

كما قررت اللجنة خلال الاجتماع الذى عقد لمراجعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتطوير مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة بحضور وزراء الاثار، والتنمية المحلية، والسياحة، ومحافظى القاهرة والبحيرة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلى عدد من الجهات المعنية، العمل بالتوازى فى باقى مناطق المراحل التى يشملها المسار، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من كافة الاعمال المتعلقة برفع كفاءة تلك الاماكن التى تم تحديدها وتجهيزها لاستقبال الزائرين وذلك وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلى الجهات المعنية لتفقد كافة الاعمال التى تتم على طول مسار رحلة العائلة المقدسة، وخاصة ما يتعلق بالمرحلة العاجلة التجريبية، وكذا الخيمة المقرر اقامتها لاستقبال الزائرين باعتبارها ايقونة سياحية عالمية، هذا بالاضافة إلى الانتهاء من استكمال التجهيزات الفنية لرفع كفاءة كنسية ” ابوسرجة” بمنطقة مصر القديمة بالتنسيق مع وزارة الاثار.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة السياحة رانيا المشاط تقريراً عما تم تنفيذه من اعمال لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك استعداداً لاستقبال اول افواج الزائرين للمسار خلال الفترة المقبلة، وقد تضمنت الاعمال التى تم تنفيذها رفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالاماكن الخمس التى تم تحديدها كمرحلة عاجلة، حيث تم اعادة رصف الشوارع المحيطة وتجهيز ارصفة المشاة بالمسارات الداخلية، وتخصيص اماكن للاستراحات والانتظار واعادة تنظيم حركة المرور بالشوارع المجاورة وازالة العشوائيات، واقامة العديد من الحدائق فى تلك المناطق المحيطة، وتركيب اللوحات الارشادية والمعلوماتية عن المواقع المقرر زيارتها، وجارى استكمال باقي الاعمال المحددة بالخطة الموضوعة من قبل اللجنة المختصة.

وقد طالب وزير الاثار خالد العناني، خلال الاجتماع بضرورة العمل على توثيق مسار رحلة العائلة المقدسة بالتعاون منظمة اليونسكو، لما سيكون له من مردود ايجابى على حركة السياحة الدينية الوافدة.