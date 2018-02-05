الحكومة: الاحتياطي النقدي يكفي لسد مستحقات الشركاء وأقساط القروض

المال- خاص

استقبل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، طارق عامر – محافظ البنك المركزي، حيث تم تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات النقدية، واجراءات الاصلاح الاقتصادي، وموقف الأطروحات في البورصة، فضلاً عن استعراض رؤية الاصلاح الاقتصادي تمهيداً لعرضها على المجموعة الاقتصادية للتوصل إلى رؤية شاملة.

ووفق بيان مجلس الوزراء، عرض محافظ البنك المركزي خلال اللقاء عدداً من المؤشرات الايجابية لعملية الاصلاح الاقتصادي، والتي تسير بخطى ثابتة وبدأت تحقق الثمار المرجوة منها، وفي مقدمة المؤشرات ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 38.2 مليار دولار، مسجلاً أعلى رقم خلال السنوات العشر الماضية، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي، ويتيح امكانية توفير كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لتقليل الاستيراد، وكذا سداد مستحقات الشركاء الأجانب وأقساط القروض.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة اجراء دراسة مشتركة يتم إعدادها بين عدد من الاجهزة الحكومية والبنك المركزي، لبحث فكرة إنشاء شركة متخصصة في النقل الجماعي، بما يمثل إضافة لخدمات نقل الركاب بين مختلف المناطق بصورة حضارية.

كما بحث الاجتماع الآليات المطروحة للتوسع في تمويل عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع البتلو، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا المشروع القومي، والحرص على اتمامه وفق التصور الأمثل، لتحقيق الأهداف المرجوة، في سد الاحتياجات المحلية من اللحوم، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وخفض الاستيراد.

