الحكومة: الاتفاق بين سينوفاك وفاكسيرا على زيادة توريد المادة الخام لعام 2023 للقاح كورونا

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الوضع الحالى لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وجهود تلقى المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.

وتناولت فى عرضها موقف التصنيع المحلى للقاح سينوفاك بمصانع فاكسيرا، مستعرضة نتائج المفاوضات لتحقيق التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات خلال عام 2022.

وقالت أنه تمت الموافقة على زيادة توريدات المادة الخام لعام ٢٠٢٣ بالكمية المطلوبة والتى تكفى لتصنيع ٢٥٠ مليون جرعة، إلى جانب فتح قائمة التصدير لفاكسيرا مع التوافق على السياسة السعرية.

وذلك بالإضافة إلى الموافقة على بدء إجراءات نقل تكنولوجيا التصنيع وسفر أول فريق من فاكسيرا لقضاء شهر بالمصنع، وإرسال وفد تقنى من سينوفاك مماثل لتدريب الكوادر المصرية على الخطوات التقنية لنشر التكنولوجيا.

وأكدت زايد أن الوزارة ستبدأ مرحلة تفاوضية جادة يتم فيها مناقشة تفاصيل اجراء توأمة بين سينوفاك وفاكسيرا فى انتاج لقاحات اضافية بخلاف كورونا، وكذلك إرسال وفد خلال أسبوعين لمعاينة موقع أكتوبر، واقتراح دراسة بتسليم أحد المبانى لشركة سينوفاك لإنشاء منطقة تصنيع متكاملة لتصنيع لقاحات ذات فرص تسويقية فى أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تطرقت إلى موقف توفير لقاح فيروس كورونا، من خلال التعاقد والتوريد، مشيرة إلى أنه تم توفير نحو 60.5 مليون جرعة من لقاحات: أسترازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وسبوتنك، وجونسون، وفايزر.

وأضافت أن هناك خطة للتوسع فى مراكز تلقى اللقاحات لتشمل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بحيث يصل عددها إلى 2002 مركز، مع اتباع إجراءات تحد من دخول المرضى إلى المستشفيات أو أى هيئة تابعة لوزارة الصحة دون إظهار ما يفيد بتلقى اللقاح أو التوجيه بتلقى اللقاح، ووضع آلية لحث أولياء الأمور على تلقى اللقاح حفاظاً على صحة الأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أن إجمالى الجرعات المُقدمة للمواطنين بلغ 23,376,990 جرعة، تتوزع كالاتي: 15,132,679 للجرعة الأولى، و 8,244,311 للجرعة الثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا التطعيم من الجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من 22 أغسطس الماضي، حتى الآن، بلغ نحو 3.3 مليون شخص، كما تم تطعيم 1.2 مليون شخص ينتمى لمنظومة التعليم العالي، ونحو مليون شخص ينتمى لمنظومة التعليم قبل الجامعى العام والأزهري.

وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى التطعيم لهذه الفئات المستهدفة للحفاظ على العملية التعليمية بكافة مراحلها، موضحة أن العدد المتبقى المسجل لتلقى اللقاح حالياً حوالى مليون و200 ألف و جار العمل على الانتهاء منه فى خلال أسبوع.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى نتائج دراسة فرنسية هى الأكبر من نوعها حتى الآن، أجريت على 22.6 مليون شخص فوق سن الخمسين، لتشير إلى أن التطعيم يقلل من خطر الوفاة أو دخول المستشفى جراء فيروس كورونا بنسبة 90٪، حيث أظهرت الدراسة أن اللقاحات مهما كان نوعها قللت من خطر الأعراض الخطيرة والوفاة، وساهمت كثيراً فى الوقاية من أسوأ آثار لسلالة الفيروس الأكثر انتشاراً وهى “الدلتا”.

وأشارت لما ذكره تقرير منطمة الصحة العالمية من أن تدريب الفرق الطبية شكل أحد الوسائل الأساسية التى ادت الى التغيير السلوكى الإيجابى أثناء الجائحة فى جميع أنحاء العالم، لافتة فى هذا الصدد إلى أن مصر قامت بتدريب ما يقارب من 100 ألف من الفرق الطبية منذ يناير 2021 من خلال المنصة التعليمية لمنظمة الصحة العالمية WHO.

ولفتت الوزيرة إلى أن أكثر من 125 دولة حالياً تقوم بالمراقبة الدورية لأمراض الجهاز التنفسى من خلال النظام العالمى لترصد الإنفلونزا والاستجابة لها (GISRS)، مؤكدة أن مصر تعتبر من الدول التى تستخدم هذا النظام العالمى للترصد الوبائي، وتدمجه بنظام ترصد فيروس كورونا، كما تمتلك مصر عدداً من المعامل ذات القدرات المختبرية العالمية (EQA) والتى يصل عددها إلى نحو 100 معمل.

كما تطرقت إلى قرار الحكومة البريطانية الأخير باعتماد شهادات اللقاح ضد فيروس كورونا للمسافرين من مصر للمملكة المتحدة، وفقاً لضوابط تضمنت تلقى جرعتين من لقاح استرازينيكا أو فايزر أو مودرنا، وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، وأن يكون قد مر 14 يوماً على الحصول على الجرعة النهائية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الإجراءات تضمنت التأكيد على أن يتم معاملة الوافدين من مصر كمعاملة المقيمين فى المملكة المتحدة ممن تم تطعيمهم بشكل كامل، شريطة عدم زيارتهم لإحدى الدول المدرجة على القائمة الحمراء للسفر، كما شملت ضرورة الالتزام بإجراء اختبارpcr خلال أو قبل اليوم الثانى للوصول عن طريق الموقع الرسمى للحكومة البريطانية وعلى نفقتها.

أما الوافدون من مصر من غير حاملى الشهادات الخاصة بتلقى اللقاح فسيكون عليهم الإلتزام بالعزل الذاتى لمدة 10 أيام بعد الوصول، وإجراء 3 اختبارات pcr ، الأول فى غضون 72 ساعة قبل الوصول، والثانى والثالث خلال اليومين الثانى والثامن من الوصول.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أنه تم تغطية عدد 22 محافظة فى إطار حملة “معاً نطمئن” منذ انطلاقها يوم 5 سبتمبر حتى 12 أكتوبر 2021، وتم تسجيل عدد 250 ألفا و245 مواطناً على الموقع الإلكترونى للوزارة الخاص بتلقى لقاح فيروس كورونا من خلال الحملة وتم تقديم التوعية لعدد أكثر من 280 ألف مواطن.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء أن ما تكشفه نتائج الدراسات العالمية من تأثير اللقاحات على تخفيف حدة الإصابة بفيروس كورونا وتقليل الوفاة به، يعزز الدعوات المستمرة للمواطنين للتقدم للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، وبذل الجهود لتوفير اللقاحات بالكميات المطلوبة، والتوسع فى انتاجها محلياً، وتنظيم عملية تقديم اللقاحات بشكل كبير.

وأكد على أهمية الانتهاء من تطعيم الـ 1.2 مليون مواطن المُسجلين على موقع تلقى اللقاح فى أقرب فرصة ممكنة، وموجها الشكر لوزارة الصحة والسكان والعاملين بها على الجهود المبذولة للتوسع فى إعطاء اللقاحات المختلفة.