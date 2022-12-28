الحكومة: الإعلان قريبًا عن شركة التشغيل والصيانة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار؛ لمتابعة استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي: نتابع بصورة دورية استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة

في مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء، إلى الاهتمام والمتابعة الدورية التي تٌوليها الدولة لاستعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن هناك تكليفاً اليوم، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون الافتتاح متضمناً لفعالية يٌقيمها أبناؤنا “القادرون باختلاف”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة أن تكون إدارة هذه المدينة على أعلى مستوى من الاحترافية في نظم الإدارة والتشغيل، خاصة أنها صرح كبير يضم عدداً من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمعارض الفنية لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها، إضافة إلى احتوائها على قاعة احتفالات كبرى مجهزة بأحدث التقنيات، ومتحف.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من أفكار ومعايير اختيار مجلس الأمناء، ومجلس إدارة المدينة، تمهيدا للاختيار، كما تم الإشارة إلى أنه سيتم الاعلان عن الشركة التى ستتولى أعمال التشغيل والصيانة قريبا.