عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض إجراءات تنشيط البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و مي عادل، مستشار وزير المالية للأسواق المالية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي يأتي إعدادها في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص، وسرعة إطلاقها.

وأشار إلى أنه تم عرض أبرز ملامح هذه الوثيقة على مجلس الوزراء أمس، ومن المقرر إطلاقها قريبًا، كما أن هناك تكليفا آخر من الرئيس بدعم البورصة، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فالحكومة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية خلال هذه الفترة، ووضع خريطة طريق لتحقيق هذه المستهدفات.

وتم خلال الاجتماع، استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في زيادة وجذب الاستثمارات المختلفة، سواء من الداخل أو من الخارج، بما يسهم في تنشيط البورصة المصرية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك حزمة من المحفزات المقترحة لتنشيط البورصة يتم مراجعتها حاليا، بعد الانتهاء من استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء أثناء عرضها على مجلس الوزراء.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.