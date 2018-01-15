الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع أجور وزرائها 1400 دولار

عادل عبد الجواد



صادقت لجنة المالية التابعة للبرلمان الإسرائيلي “الكنيست” علي قرار الحكومة الإسرائيلية ظهر اليوم الإتنين برفع أجور الوزراء الإسرائيليين بنحو 1400 دولار، وبعد هذه الزيادة سيتلقى وزراء الحكومة الإسرائيلية ما يعادل 13,657 دولار.حسبما أفاد موقع “هامكور” الإسرائيلي.





جاء ذلك بعد أن أعرب وزراء كثيرون في الحكومة الإسرائيلية مؤخرا عن غضبهم بسبب رواتبهم القليلة، التي لا تسمح لهم بالعيش علي حد وصفهم.





ويتقاضي الوزير الإسرائيلي حوالي 47.800 شيكل أي ما يعادل 14063 دولار.





ونشر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قسيمة راتبه الشهري، وتبين منها تلك القسيمة أن راتب نتنياهو الشهري وصل إلى نحو 48.000 شيكل (نحو 13.714 دولارا).





ويتضح من معطيات نشرتها شبكة CNN، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يتقاضي الراتب الأعلى وهو 400.000 دولار سنويا، أي معدل راتبه الشهري هو نحو 3333 دولارا.





أما رئيس حكومة كندا، جاستن ترودو، 260.000 دولار سنويا، ويليه في المرتبة الثالثة، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تتاضي 242.000 دولارا سنويا.





احتل رئيس حكومة فرنسا، إيمانويل ماكرون، المرتبة السادسة في القائمة، ووصل راتبه إلى 198.700 دولار سنويا، وتتقاضي رئيسة حكومة بريطانيا، تيريزا ماي، 186.119 دولارا سنويا، وهي تحتل المرتبة السابعة.





يحصل رئيس حكومة الهند، نرندرا مودي، على المبلغ الأقل في قائمة الرواتب ويتلقى راتبا رمزيا حجمه ‏1,920,000‏ روبية هندية، ويعادل هذا المبلغ ‏28,800‏ دولار سنويا.





بينما رئيس حكومة الصين، الدولة العظمى الثانية في حجمها في العالم يتلقي راتبا زهيدا حجمه ‏20,600‏ دولار، ويتضمن هذا المبلغ زيادة كبيرة في الأجر في السنوات الماضية، كانت نسبتها ‏60%‏.