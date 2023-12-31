الحكومة الإسرائيلية تعين وزيرا جديدا للخارجية

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين وزير خارجية جديد يحل محل إيلي كوهين الذي من المقرر أن يصبح وزيرًا للطاقة في إطار تداول للمناصب الوزارية مرتب سلفا، وفق ما أورده بيان رسمي، والقرار مرهون بموافقة البرلمان.

وأضاف البيان أن كوهين سيظل عضوا في مجلس الوزراء الأمني المصغر وسيتولى يسرائيل كاتس منصب وزير الشؤون الخارجية.

يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يومها السادس والثمانين بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر وقتل فيه 1200 شخص فضلا عن احتجاز 240 رهينة.

كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات البلدية المؤجلة في فبراير وهو أمر سيخضع أيضا لموافقة البرلمان.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء “لا نجري عادة انتخابات في وقت الحرب لكن تلك الانتخابات مقررة سلفا، تم تأجيلها مرة بالفعل”.