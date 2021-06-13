سيـــاســة

الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت تحصل على ثقة الكنيست

الحكومة الجديدة ستسعى للتوصل إلى حلول عملية حقيقية لمشاكل إسرائيل
أيمن عزام 10:30 م, الأحد, 13 يونيو 21 10:30 م, الأحد, 13 يونيو 21

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حصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة نفتالي بينت وزعيم حزب (يوجد مستقبل) يائير لابيد على ثقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم (الأحد) .

    ونالت الحكومة الجديدة تأييد 60 عضوا خلال جلسة عقدها الكنيست اليوم مقابل معارضة 59 وامتناع مشرع واحد فقط، وفقا لقناة الكنيست.

    وبذلك يصبح نفتالي بينيت رئيسا جديدا للوزراء في إسرائيل، لينهي حقبة بنيامين نتنياهو أطول رئيس وزراء في تاريخ البلاد.

    وفي وقت سابق من اليوم، قال بينيت في كلمة أمام الهيئة العامة في الكنيست خلال جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، ان الحكومة الجديدة “ستسعى جاهدة للتوصل إلى حلول عملية حقيقة لمشاكل دولة إسرائيل”.

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    وأضاف أن “الحكومة التي سيتم تشكيلها تمثل العديد من مواطني إسرائيل، هنا سنمثل جمهوركم ونأخذ رعاية المجتمع”.

    فيما قال بنيامين نتنياهو خلال الجلسة، إنه سيواصل العمل “ضد هذه الحكومة اليسارية الشريرة والخطيرة من أجل الإطاحة بها”، مضيفا “سيحدث ذلك أسرع بكثير مما تعتقدون”.

    وأضاف أنهم في إيران “يحتفلون” لأنهم يدركون أن الحكومة الجديدة في إسرائيل ستكون “ضعيفة وواهية تخضع فعلا لإملاءات المجتمع الدولي”.

    وأعلن نفتالي بينيت ويائير لابيد مطلع الشهر الحالي عن تشكيل حكومة ائتلاف.

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    وتضم الحكومة الجديدة ثمانية أحزاب هي يوجد مستقبل، يمينا، أزرق أبيض، ميرتس، العمل، إسرائيل بيتنا، أمل جديد، والقائمة العربية الموحدة، التي تشكل أول حزب عربي يوافق على دخول ائتلاف حكومي منذ تأسيس إسرائيل.

    وبموجب الاتفاق، سيشغل بينيت منصب رئيس الوزراء في الفترة الأولى على أن يكون لابيد رئيسا للوزراء بعد عام ونصف.

    وخلال جلسة الهيئة العامة، تم انتخاب ميكي ليفي من حزب (يوجد مستقبل) رئيسا الكنيست الـ 24 خلفا لياريف ليفين بأغلبية 67 نائبا.

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    ودخل ليفي الكنيست لأول مرة في عام 2013 (الكنيست الـ 19) وشغل منصب نائب وزير المالية وعضو في مجموعة من اللجان البرلمانية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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