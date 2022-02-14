غير مصنف

الحكومة: الإجراءات التي اتخذناها خلال أزمة «كورونا» حالت دون هبوط معدل النمو إلى 1.9%

بحسب ما ذكره تقرير أدائها الذي قدمته إلى مجلس النواب
صفية حمدي 10:35 م, الأثنين, 14 فبراير 22 10:35 م, الأثنين, 14 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكرت الحكومة في تقرير أدائها الذي قدمته اليوم الإثنين إلى مجلس النواب أن الإجراءات التي اتخذتها ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في النمو الذي خلفته أزمة وباء كورونا ، منوهة إلى أنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%.

وتناول التقرير الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مواجهة أزمة كورونا ، وذكر فيها تعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، جنبا إلى جنب الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن( لقاحات كوفيد- 19)، إضافة إلى الحد من تداعيات كورونا على المواطن والاقتصاد المصري، وإجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.

اقرأ أيضا  يسرا: تعافيت من كورونا للمرة الثانية وأحاول اللحاق بالعرض الأول لمسلسل أحلام سعيدة

وأضافت الحكومة أنها تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بمختلف أبعادها الوقائية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وحرصت على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة مع وضع إجراءات اجتماعية واقتصادية لمساندة المواطنين وكذلك القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، حيث اتخذت التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، منذ بدء ظهور الفيروس، واضعة “صحة المواطن” كأولوية أولى .

وذكرت أنه بالتوازي، حرصت الدولة على عدم تعطيل النشاط الاقتصادي أو وقف الحياة بشكل كامل، حيث تم تفادي الإغلاق التام وطبقت مصر الحظر الجزئي على حركة المواطنين والأنشطة التجارية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة التعليمية وكذلك في مقار العمل.

اقرأ أيضا  الحكومة تنفي وقف رسائل متلقي الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا وإلزامهم بالتسجيل

وقال رئيس الوزراء خلال التقرير أن احتواء أزمة كورونا وتخفيف تداعياتها على المواطن والاقتصاد لاشك كان على رأس أولويات الحكومة المصرية منذ بدء ظهور الفيروس، حيث حرصت الحكومة في مطلع شهر فبراير على إعادة ما يزيد على 300 مصري مقيمين في مدينة “ووهان” الصينية بؤرة تفشي الفيروس، وتم تكثيف الجهود لاحقا لإعادة المصريين العالقين في مختلف دول العالم، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية.

اقرأ أيضا  الصحة: 2179 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 وفاة

وأضاف أنه مع انتشار الفيروس حول العالم وتأثيره البالغ على الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات النمو العالمي بشكل كبير وإصابة قطاعات المال والطيران والسياحة حول العالم بخسائر ضخمة، كانت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدل نمو موجب خال العام 2019-2020 والذي بلغ 3.6 %، ورغم تباطؤ معدل النمو إلا أنه يظل من أفضل معدلات النمو في العالم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع «جريد تليكوم» للربط بين مصر واليونان

محمود جمال 10:45 ص, الخميس, 10 فبراير 22

تأجيل مُحاكمة 23 مُتهمًا في أحداث مسجد الفتح إلى 7 مارس

منتصر محمود 2:39 م, الأثنين, 7 فبراير 22

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6-2-2022

‫محمود الصباغ‬‎ 8:50 ص, الأحد, 6 فبراير 22

التضخم في تركيا قرب 50%.. أعلى معدل منذ 20 عاما

المال - خاص 8:39 م, الخميس, 3 فبراير 22

«طنطا للزيوت والصابون» تستهدف تصدير منتجاتها إلى 3 دول جديدة العام الحالى

محمد مجدي 6:39 ص, الخميس, 3 فبراير 22

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-2-2022 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 8:19 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22