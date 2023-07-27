الحكومة : الإثنين المقبل سيتم الإعلان عن توقيتات انقطاعات الكهرباء داخل كل مدينة وكل حي





قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الكهرباء والبترول إنه بدءًا من يوم الإثنين المقبل سيتم الإعلان عن توقيتات انقطاعات الكهرباء داخل كل مدينة وكل حي،مشيرا إلى أنه وجه بوضع التوقيتات وإعلانها .



وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا كاملا ويوميا بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص محطات الكهرباء ، موضحا أن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي بدأت يوم 17 يوليو مع الارتفاع الشديد للحرارة والذي أكد عليه العالم أجمع ، ولا تعاني منها مصر فقط .



وناشد المواطنين متابعة مع يحدث في العالم في هذا الملف وما تتسببت فيه ارتفاعات درجات الحرارة من انقطاعات كهرباء تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية .