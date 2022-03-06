تعد أوكرانيا منتج ومصدر زراعي رئيسي على مستوى العالم، وتهيمن الحبوب والزيوت النباتية على صادراتها.

قالت وكالة “إنترفاكس يوكرين” للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن قرار حكومي إن الحكومة الأوكرانية علقت تصدير العديد من السلع الزراعية وسط الغزو الروسي.

وعلقت الحكومة صادرات حبوب “الجاودار”، وسلع الشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.

تعد أوكرانيا منتج ومصدر زراعي رئيسي على مستوى العالم، وتهيمن الحبوب والزيوت النباتية على صادراتها.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية، أنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على نحو عاجل، بعد إغلاق موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.

وقالت الهيئة إنه من أجل منع أزمة الغذاء العالمية والحفاظ على الصادرات الأوكرانية، فإن السكك الحديدية الأوكرانية مستعدة لتنظيم توصيل المنتجات الزراعية عن طريق السكك الحديدية بشكل عاجل.

وعقب بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تعرّضت صادرات السلع الأساسية الأوكرانية، إلى حالة من الفوضى، وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية، إنَّ الموانئ تم إغلاقها.