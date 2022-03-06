اقتصاد وأسواق

الحكومة الأوكرانية علقت تصدير العديد من السلع الزراعية

تعد أوكرانيا منتج ومصدر زراعي رئيسي على مستوى العالم، وتهيمن الحبوب والزيوت النباتية على صادراتها.
أيمن عزام 9:48 م, الأحد, 6 مارس 22 9:48 م, الأحد, 6 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وكالة “إنترفاكس يوكرين” للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن قرار حكومي إن الحكومة الأوكرانية علقت تصدير العديد من السلع الزراعية وسط الغزو الروسي.

وعلقت الحكومة صادرات حبوب “الجاودار”، وسلع الشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.

تعد أوكرانيا منتج ومصدر زراعي رئيسي على مستوى العالم، وتهيمن الحبوب والزيوت النباتية على صادراتها.

اقرأ أيضا  مصر وعُمان تبحثان زيادة التبادل التجاري في المنتجات الزراعية الطازجة

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية، أنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على نحو عاجل، بعد إغلاق موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.

وقالت الهيئة إنه من أجل منع أزمة الغذاء العالمية والحفاظ على الصادرات الأوكرانية، فإن السكك الحديدية الأوكرانية مستعدة لتنظيم توصيل المنتجات الزراعية عن طريق السكك الحديدية بشكل عاجل.

اقرأ أيضا  وزيرة التجارة تعلن إصدار شهادات «السداد الفوري» لصالح 556 شركة بقيمة 2.5 مليار جنيه

وعقب بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تعرّضت صادرات السلع الأساسية الأوكرانية، إلى حالة من الفوضى، وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية، إنَّ الموانئ تم إغلاقها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

شعبة القصابين: استيراد 50% من استهلاك اللحوم في مصر من أوكرانيا والبرازيل والسودان (فيديو)

محمد مجدي 9:47 م, الأحد, 6 مارس 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 6-3-2022 وعيار 21 يربح 35 جنيها خلال أسبوع

عمر سالم 7:51 م, الأحد, 6 مارس 22

معيط: مؤشرات الأداء المالي النصف الأول من العام مطمئنة

المال - خاص 7:35 م, الأحد, 6 مارس 22

«وزير الزراعة» يبحث آخر مستجدات برنامج إنتاج تقاوي الخضر

الصاوي أحمد 7:02 م, الأحد, 6 مارس 22

أشرف زكي : أرفض إرهاب وترهيب الفنانين من خلال بعض مأموري الضرائب﻿

ياسمين فواز 6:59 م, الأحد, 6 مارس 22

جدل بـ«خطة النواب» حول تطبيق القيمة المضافة على الفنانين

ياسمين فواز 5:58 م, الأحد, 6 مارس 22