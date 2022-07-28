الحكومة الألمانية توافق على خطة استثمارية بـ180 مليار دولار خلال 4 سنوات

وافقت الحكومة الألمانية على خطة استثمارية بقيمة 180 مليار دولار على مدار 4 سنوات مقبلة، للمساعدة في تسريع التحول إلى الاقتصاد النظيف، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وبحسب العربية، أوضحت الحكومة أن الصندوق يستهدف تحديث الاقتصاد الألماني وتمويل حماية المناخ، كما سيدعم تحويل إمدادات الطاقة في ألمانيا وجهود تطوير قطاع الهيدروجين.

وذكرت وزارة المالية الألمانية أن التوسع في الموارد المتجددة أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت شركة “غازبروم” الروسية قد خفضت أخيرا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى نحو 20% من الطاقة الإنتاجية.