الحكومة الألمانية تشكر مصر على الرعاية الفائقة لسائحيها في أزمة «كورونا»

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد على قطاعى السياحة والطيران

استعرض وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني موقف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمبانى السياحية، والفنادق المختلفة، التى تتم حاليا، والجهود المبذولة لتخفيف تداعيات ظهور فيروس كورونا على هذا القطاع المهم.

وقال خالد العناني إنه تلقى اتصالا اليوم من السفير الألمانى بالقاهرة، نقل خلاله شكر الحكومة الألمانية لمصر، على الرعاية الفائقة التى تلقاها السياح الألمان خلال الفترة الماضية مؤكدا أن مصر من أفضل الدول على مستوى العالم التى تعاملت مع سائحيها، وخاصة بعد أن أعطتهم مهلة للعودة لبلادهم بعد اتخاذ قرار تعليق الطيران.

وقال إن التعامل الراقى من الحكومة المصرية مع السياح يعد خير دعاية وترويج للسياحة فى مصر، بعد زوال مشكلة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن الدولة تعاملت بكفاءة عالية مع السياح الموجودين فى مصر، خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تداعيات ظهور فيروس “كورونا” المستجد على قطاعى السياحة والطيران، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ومنتصر منّاع نائب وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية.







وشرح وزير الطيران المدنى الموقف المالى للوزارة حاليا، والخسائر المتوقعة خلال هذه الفترة، وكذلك خطة نقل الشحن ونقل البضائع التى تتم حاليا من خلال أسطول الطيران، والجهود التى تقوم بها وزارة الطيران فى أعمال تطهير وتعقيم المنشآت التابعة لها.