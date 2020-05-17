الحكومة الأردنية تهدي الطلبة أجهزة تابلت في ظل كورونا

قررت الحكومة الأردنية إهداء الطلاب في المناطق النائية أجهزة تابلت وتزويدهم بخدمات الإنترنت لمتابعة التعلم عن بعد، في ظل تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

أجهزة تابلت لدعم التعلم عن بعد

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة، في بيان اليوم إن الهدف من دعم التعلم عن بعد هو ضمان استمرار العملية التعليمية خلال فترة مرض فيروس كورونا.

كما أن التعلم عن بعد يستهدف ضمان استدامة التعلم في المناطق النائية في مدارس وزارة التربية والتعليم، بحسب العضايلة.

وأعلن الأردن تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من منتصف مارس الماضي ضمن إجراءات مشددة لمواجهة مرض فيروس كورونا، من بينها تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام الذي مدده طوال شهر رمضان.

إجراءات لتخفيف القيود

لكنه اتخذ في الآونة الأخيرة عدة إجراءات لتخفيف القيود المفروضة في البلاد مع تراجع تسجيل الإصابات الجديدة بمرض فيروس كورونا في المملكة.

وأشار العضايلة إلى أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم أهمية عودة عمل مؤسسات القطاع العام بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

كما أكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في تقديم الخدمات، والمشاريع التي انقطع أو تباطأ إنجازها بسبب تداعيات الأزمة مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والصحية اللازمة.

وبلغ إجمالي الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد في الأردن 613 حالة بعد تسجيل ست إصابات، خمس منها لسائقي شاحنات اليوم في المملكة، حسب ما أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر.

وأشار جابر إلى تسجيل أربع حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة بعمان، فيما بقي 131 حالة قيد العلاج.

وأجرى الأردن اليوم 4200 فحص اليوم ليصبح إجمالي الفحوصات 144356 فحصاً.

أهمية التباعد الاجتماعي

وأهاب جابر بالمواطنين الالتزام بالتباعد الجسدي وغسل اليدين وارتداء الكمامات، مبينا أنه لوحظ في بعض الأسواق تجمعات كبيرة دون الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

بدوره، دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إلى ضرورة الموازنة بين إجراءات مكافحة المرض وعودة النشاط الاقتصادي، جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء التجارة والاستثمار في دول مجموعة العشرين الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق بيان صادر عن الوزارة.

ضرورة انسياب حركة التجارة

ونقل البيان عن الحموري تأكيده على ضرورة ضمان انسياب حركة التجارة وزيادة الإنتاج الصناعي، من خلال تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

ويأتي الاجتماع، بحسب البيان، في إطار رئاسة السعودية لاجتماعات مجموعة العشرين؛ بهدف مناقشة آليات الاستجابة لمرض فيروس كورونا والتخفيف من تبعاته على التجارة الدولية والاستثمار، بغرض المساهمة في إرساء دعائم الانتعاش الاقتصادي العالمي.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

