اقتصاد وأسواق

الحكومة : استمرار عمل شركات قطاع الأعمال وتعميم تجربة تجارة القطن موسم 2020

شدد رئيس الوزراء فى هذا الإطار على  ضرورة ألا تتأثر حركة العمل والإنتاج بشكل سلبى، وأن يستمر العمل وبكامل الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين.
صفية حمدي 9:33 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 9:33 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال اليوم.

 واستعرض خلاله وزير قطاع الأعمال جهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن ولا سيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة القطن التى تم البدء فى تنفيذها تجريبيا بمحافظتى الفيوم وبنى سويف .

وتم التأكيد على أن تلك المنظومة الجديدة حققت نتائج جيدة، وأسهمت فى تحسين منظومة تداول الأقطان، وخاصة أن تلك المنظومة راعت كل التفاصيل والمشكلات التى كانت تؤثر بالسلب على جودة القطن خلال عملية جمعه وتعبئته. 

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن التقرير المتعلق بتقييم تجربة المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان في الفيوم وبنى سويف قد أوصى بتعميم التطبيق خلال موسم القطن فى ٢٠٢٠.

وتطرق وزير قطاع الأعمال لمنظومة تطوير المحالج، وأوضح أن هناك ٣ محالج يجرى العمل على تطويرها، وسوف تدخل الخدمة مع نهاية صيف ٢٠٢٠، لتضاف إلى محلج الفيوم الذى تم تطويره وتحديثه وفقا لأحدث النظم العالمية. 

واستعرض وزير قطاع الأعمال أيضا في اجتماعه مع رئيس الوزراء موقف العمل فى مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال فترة حظر الحركة.

 وشدد رئيس الوزراء فى هذا الإطار على  ضرورة ألا تتأثر حركة العمل والإنتاج بشكل سلبى، وأن يستمر العمل وبكامل الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك على أن تراعي كافة المصانع تطبيق معايير السلامة، وأخذ كافة الإجراءات الوقائية، وخاصة من خلال الاستفادة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير سيارات طبية متنقلة ومجهزة، لخدمة الأغراض الطبية بكافة مواقع العمل والإنتاج. 

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بقلم صفية حمدي

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