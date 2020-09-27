الحكومة : استمرار صرف إعانة صندوق الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة لنهاية ديسمبر

جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام بقطاع السياحة، وأشار إلى الجهود المبذولة من كل أجهزتها دعماً لذلك القطاع الحيوي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وخلالها وجه رئيس الوزراء وزير القوى العاملة، باستمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ والأزمات، للعاملين في قطاع السياحة، حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومنتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

وحضر أيضًا اللواء محمد عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين النحاس مساعد وزيرة الصحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام بقطاع السياحة، وأشار إلى الجهود المبذولة من كل أجهزتها دعماً لذلك القطاع الحيوي، مضيفا أنه يُعد من ركائز الاقتصاد القومي.

وذكر أن تلك الجهود تشمل تقديم مزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع، وصولاً لتحقيق معدلات الزيادة المرجوة فى حركة السياحة الواردة، والتيسيرات والمحفزات التى وافقت عليها الحكومة فى الفترة الأخيرة، دعماً لقطاع السياحة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الدكتور خالد العناني في الاجتماع، الموقف الخاص باستئناف حركة السياحة الخارجية، وحجم السياحة التى استقبلتها مصر، منذ السماح بها فى مطلع شهر يوليو الماضى حتى الآن، إلى جانب تقرير عن عدد الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، خاصة فى محافظتى سيناء والبحر الأحمر.

ونوه إلى عدد من الافتتاحات والفاعليات والأحداث السياحية المقرر انعقادها قريباً، ودورها فى زيادة معدلات السياحة الواردة لمصر.

وعرض الوزير خلال الاجتماع عددًا من التوصيات والمقترحات التى تسهم فى دعم قطاع السياحة، وتستهدف تحقيق أكبر قدر من التنافسية له كمقصد سياحى عالمي، مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى، سعياً لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر الفترة المقبلة.

وتمت الموافقة على تلك التوصيات والمقترحات من حيث المبدأ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

السيسي يوجه بصرف إعانة العمالة المؤقتة حتي نهاية العام والنظر في الطلبات الجديدة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال إن هناك العديد من المشروعات في الدولة حدث لها انهيار وتوقف مؤقت أو أنها دخلت في مرحلة من الخسارة وأصبحت خارج قدرات الاستمرارية في العمل، إضافة إلي خصمها من الناتج المحلي للدولة نتيجة عدم استطاعتها العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروع تكرير مسطرد ، أن الدولة تعمل حاليًا على إيجاد حلول لتلك المشكلات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات ، وتعويضهم نتيجة عدم الاستقرار الذي حدث.

ووجه الرئيس حديثه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء : العمالة المؤقتة يفضل صرف الإعانة ليهم لآخر السنة ، ولو في طلبات تانية هنشوفها ، ولسه قطاع السياحة لم يتعاف وفي قطاعات أخرى مثله.

يذكر أنه يتم صرف 500 جنيه للعمالة المؤقتة والغير منتظمة منذ ظهور فيروس كورونا في مصر .

وطالب السيسي ، من رئيس الوزراء سرعة الإنتهاء من الإعلان عن اشتراطات البناء ، قائلاً: الدنيا واقفة ودي مش مصلحة و 6 شهور كتير ، خلصوا اشترطات البناء وأعلنونها على الناس والمسار الجديد اللي هيتم بيه اللي هو ازاي ننظم عملية البناء في مصر بالشكل الجديد عشان تتحرك الدنيا.