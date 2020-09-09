عقـــارات

الحكومة : استلام طلبات التصالح دون استكمال المستندات ومنح المواطن نموذجًا يوقف الهدم والقضايا

يتسلم المواطن نموذج 3 والذي بمقتضاه يتم وقف أي إجراءات تتخذ ضد العقار
صفية حمدي 2:59 م, الأربعاء, 9 سبتمبر 20 2:59 م, الأربعاء, 9 سبتمبر 20

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة قررت اليوم في اجتماعها الأسبوعي إعطاء التوجيهات بالسماح باستلام كل الطلبات التي بتقدم بها المواطن، بغض النظر عما إذا كانت المستندات المطلوبة مكتملة من عدمه، وأن يتسلم المواطن نموذج 3 والذي بمقتضاه يتم وقف أي إجراءات تتخذ ضد العقار، حتى لو هناك إجراءات تقاضي يتم وقفها.

وتقرير منح فترة سماح شهرين لهؤلاء المواطنين لاستكمال أوراقه.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم التشديد لكل الجهات على أن أي مواطن معه نموذج 3 لا يتم اتخاذ أي إجراءات ضده لحين البت في طلب التصالح.

وقال إنه تم التأكيد على استمرار مراجعة قيمة التصالح التي يوجد شكاوى بمغالاة فيها. 

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تهدم مباني مشغولة بالناس.

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بقلم صفية حمدي

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