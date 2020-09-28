الحكومة : استئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة حتى 4 أدوار

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وكلف أيضا بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة بكل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لمتابعة الموقف على الأرض.

وأكد ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتا إلى أن كثيرًا من الشكاوى مازالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو بعدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين قائلاً: “تابعوا بأنفسكم، وتعاملوا مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولاً باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تماما، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم”.

وأشاد مدبولي بما يتابعه حاليا من حالة الالتزام من المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، وقال إن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، ويخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، وكانت تمثل جريمة في حق وطننا.

كما أشاد أيضا بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، وشدد على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.