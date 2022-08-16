الحكومة: احتياطي القمح والأرز والسكر والزيت التمويني والمكرونة واللحوم الحية آمن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية، وموقف زراعة المحاصيل في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء حرص خلال الاجتماع على الاطمئنان على الاحتياطي الاستراتيجي لسلع القمح، والأرز، والسكر التمويني، والزيت التمويني، والمكرونة، واللحوم الحية.

وتم التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع آمن، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الشأن.

وأضاف “سعد” أن رئيس الوزراء تابع، خلال الاجتماع، جهود وزارة الزراعة في تحديث القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير المحاصيل المختلفة؛ في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى المشروعات الكبرى التي تبنتها الدولة من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية، كمشروع الدلتا الجديدة العملاق ومشروع تنمية توشكى وجنوب الوادي.

وقريبا تنمية شمال ووسط سيناء وإلمنيا وغرب إلمنيا ومشروعات الوادي الجديد ومشروع الريف المصري 1.5 مليون فدان .