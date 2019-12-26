الحكومة : احتفالية بمشاركة نجوم العالم في مباراة تحت سفح الأهرامات

سيتم تنظيم مُباراة استعراضية تحت سفح الأهرامات كما سيشهد اليوم التالي للمباراة تنظيم احتفالية الإعلان عن أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2019 والتي ستقام في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر

أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس ، على أن يوم غد الجمعة سيشهد تنظيم ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة، والذي يشارك فيه نحو 20 ألف شاب، وتستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، في إطار التأكيد على الدور المجتمعي للرياضة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن يومي 6 و 7 يناير المقبل سوف يشهد قدوم كبار نجوم العالم في كرة القدم إلى مصر .

وقال الوزير إنه سيتم تنظيم مُباراة استعراضية تحت سفح الأهرامات، كما سيشهد اليوم التالي للمباراة تنظيم احتفالية الإعلان عن أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2019، والتي ستقام في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك حيث ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، وتوجه بالشُكر والتقدير إلى الوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جُهود لخدمة وطنهم بمرحلة فارقة من تاريخ الوطن .

وقال رئيس الوزراء إن كل جُهد مخلص يُبذل بهذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه.

ووجه رئيس الوزراء التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيراً إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يُسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليُكمل كُلٌ مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان، لنستكمل ونواصل سوياً بناء وطننا وتنميته.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق التام بين الوزراء، خاصة في الملفات المُشتركة التي تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم.

ووجه بالابتعاد عن الخطابات الروتينية المتبادلة، خاصة فيما يتعلق بحل مُشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم.

كما شدد أيضاً على التنسيق التام مع المحافظين، لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المُختلفة، وفق التوقيتات المقررة لها.

كما أكد على ضرورة التواصل المُستمر والفاعل مع أعضاء مجلس النواب، وحضور جلسات البرلمان واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزاراتهم، مشيراً إلى أن هدف الحكومة ومجلس النواب واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن.

وشدد مدبولي على ضرورة التنسيق الكامل ومنح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء، حتى تنجح خطة ومنهج إعداد صف ثان وثالث من القيادات في كل وزارة ومحافظة.

واستعرض مجلس الوزراء تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتشكيلها الجديد .