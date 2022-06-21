الحكومة: إنشاء شركات لإدارة وتشغيل مرافق العاصمة الإدارية وعقد شراكات عالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتم التوافق في الإجتماع، على أنه سيتم إنشاء شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية، تتولى الإدارة والتشغيل لمرافق العاصمة، وفق اتفاق مع الوزارات المعنية.

وقال رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي بهدف إيجاد آلية لإدارة الشركة لأعمال المرافق والخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في تحسين الخدمة المُقدمة للسكان، والحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها.

ونوه بأن هذه الخطوة تتزامن مع بدء تسكين الأحياء السكنية، وانتقال الحكومة إلى العمل بالحي الحكومي تدريجياً، مضيفاً أن شركة العاصمة تنسق حالياً لعقد شراكات مع شركات عالمية مُتخصصة لإدارة المرافق والخدمات في نطاق العاصمة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد زكي عابدين أن إدارة وتشغيل مرافق العاصمة الإدارية، يمثل ركيزة مهمة لتحقيق الإستدامة لهذا المشروع الحضاري الضخم.

وقال إن العاصمة الإدارية تعد أكبر مدينة عصرية ذكية على أرض مصر، حيث توفر نمط حياة ذا جودة عالية لقاطنيها ووفق أحدث المعايير العالمية، وتراعي اشتراطات التحول الأخضر والرقمنة في مشروعاتها الحالية والمستقبلية، وتضم كذلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.