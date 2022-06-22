الحكومة: إلغاء المجلسين القوميين للشباب والرياضة ودمجهما تحت مظلة الوزارة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، الذي نص على إلغاء المجلسين القوميين للشباب والرياضة، ودمجهما تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، ضمن خطوات تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، توطئة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الشباب والرياضة على رعاية النشء والشباب وتشجيع ممارسة الرياضة من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة.

كما تتضمن أهداف الوزارة، تحقيق التنمية الشبابية والرياضية لبناء الشباب المصري، والعمل على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم في المجالات المختلفة، ودعم وتعزيز أداء المشاركات المصرية في البطولات، من خلال اكتشاف وإعداد أجيال من الرياضيين القادرين على الاحتراف والمنافسة وحصد البطولات العالمية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين النمط الصحي العام للمواطنين.

ونص مشروع القرار على اختصاصات وزارة الشباب والرياضة، ومنها العمل على انتقاء ورعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعدادهم للمشاركات الرياضية، مع تطوير الموارد البشرية الشبابية والرياضية المتخصصة في الإدارة والتسويق والتدريب والدعم الفني.

بجانب نشر الوعي الجماهيري بأهمية الرياضة للصحة والإنتاج والاقتصاد الوطني، والعمل على تنمية وتشجيع السياحة الرياضية، والإشراف على خطط صناعة الأبطال في شتى الألعاب وتشجيع الإحتراف الرياضي بما يضمن التمثيل الفاعل في المحافل والبطولات الرياضية، وتشجيع الاحتراف الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية، فضلاً عن تطوير منظومة الطب الرياضي من خلال البرامج المتخصصة الهادفة.