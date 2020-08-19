الحكومة : إلغاء استثناء الأجانب القادمين إلى المحافظات السياحية من تحليل كورونا

ولن يكون هناك أي إعفاءات من ذلك القرار والتطبيق من أول سبتمبر

قال المستشار نادر سعد ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، إن أول سبتمبر سيكون أول يوم يتم فيه إلزام المصريين والأجانب بشهادة تحليل فيروس كورونا المستجد.

وأوضح سيتم إلغاء الاستثناء للأجانب الذين يأتون إلى المحافظات السياحية، وكان هناك قرار صدر باستثنائهم من قبل، واليوم تقرر إلغاء ذلك الاستثناء، ولن يكون هناك أي إعفاءات من ذلك القرار والتطبيق من أول سبتمبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، قال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قررت في اجتماعها اليوم فرض اختبار فحص كورونا على جميع القادمين من الخارج اعتبارا من أول سبتمبر.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ستكون قادرة على شراء أي لقاح لفيروس كورونا يتم التوصل إليه.