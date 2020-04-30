الحكومة : إطلاق اسم أمين مخازن مستشفى النجيلة على أحد شوارع مطروح 

الذي توفي منذ أيام متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد على أحد شوارع المحافظة

وافق مجلس المحافظين في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء، اليوم، على مقترح من محافظ مطروح بإطلاق اسم ناجى صالح الجرارى أمين مخازن مستشفى النجيلة المركزي، الذى توفى منذ أيام متأثرًا بإصابته بفيروس”كورونا” المستجد على أحد شوارع المحافظة.

وجاء ذلك بعقد مجلس المحافظين اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وفي بداية الاجتماع تقدم رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين أن لقاءه بهم اليوم هدفه معرفة الموقف على الأرض فيما يتعلق بتوافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائية الأساسية، ومتابعة موقف التعامل مع مخالفات البناء، وإجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.

مجلس المحافظين تابع إزالة مخالفات البناء وموقف إصابات «كورونا»

وأكد رئيس الوزراء ضرورة ألا تقتصر إزالة مخالفات البناء على هدم عمود أو اثنين بالمبنى، وإنما تتم تسويته بالأرض.

وأوضح أنه من واقع خبرته الهندسية فإن المباني يُمكن أن يتم إعادة إصلاحها إذا لم يتم هدمها بالكامل.

وشدد على ضرورة استمرار العمل بقوة بهذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعة الشديدة لتلك الجُهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه استغلال تلك الفترة لتحقيق مكاسب، ظنا منه بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد، هو التعامل في فترات حظر التجوال.

وأكد مدبولي ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر، وذلك بالتعاون مع مديري الأمن، ولفت لأهمية التركيز أيضا على فترات قبل الحظر.

وقال رئيس الوزراء أن تقديرات الحكومة تشير لأن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل رمضان، حيثُ كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى الى إنتشار المرض وظهور حالات أكثر.

ووافق المجلس على مقترح محافظ مطروح بإطلاق اسم ناجى صالح الجراري أمين مخازن مستشفى النجيلة المركزي الذى توفى منذ أيام متأثرا بإصابته بفيروس”كورونا” على أحد شوارع المحافظة.