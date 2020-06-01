الحكومة : إزالة 10611 مخالفة بناء و15249 بأراض زراعية خلال شهرين

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة تقريراً من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،ً يتضمن رصدًا لإجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية في التقرير إلى أن الجهات المُختصة قامت في الفترة من 25 مارس الماضي حتى 30 مايو الجاري، بإزالة 10611 مخالفة بناء على الأملاك التابعة للدولة وعلى الأملاك الخاصة.

وفيما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، أوضح وزير التنمية المحلية في التقرير أنه تم إزالة 15249 مخالفة، بواقع 1542 مخالفة على أراضي أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 13707 حالات تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3600 فدان.

ونوه التقرير بأن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات في الفترة من 18 مارس وحتى 28 مايو 2020، بلغ 4177027 طنًا (وذلك بمتوسط يومي 59.7 ألف طن).

وجاء ذلك وفقا للتقرير موزعاً بواقع 48.5% في القاهرة الكبرى، و26% في أقاليم الدلتا، و13.4 في الصعيد، و9% بالإقليم الساحلي، و3.3% إقليم القناة.

ومن جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة على توجيهاته السابقة بضرورة الاستمرار في إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور، ودون أي تهاون مع أولئك الذين يستغلون الظروف الحالية، خلال مواجهة فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، والتعدي على أملاك الدولة.