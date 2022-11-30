الحكومة: إرجاء تطبيق زيادة الـ 15% مقابل حق الانتفاع من شركات المناطق الحرة لمدة عام 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% المُقررة كزيادة على مقابل حق الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة في المناطق الحرة، لمدة عام اعتباراً من 1 يناير 2023.

وجاء في القرار أن هذه الخطوة تأتي بناءً على الطلبات المقدمة من جمعيات مستثمري المناطق الحرة، مراعاة للظروف الراهنة التي تفرضها التداعيات الاقتصادية العالمية.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية”، على مساحة إجمالية قدرها 67001.3 م2 ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم؛ وتختص هذه المنطقة بمزاولة نشاط إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، مع التزام المشروع بتصدير نسبة 100% من حجم الإنتاج لخارج البلاد.

ويأتي اختيار شركة “يازاكي” لمصر لإقامة هذا المشروع على أراضيها، نظرا لما تتمتع به من وجود نظام حوافز استثمارية، يتضمن نظام المناطق الحرة الخاصة، بالإضافة إلى صندوق دعم الأعباء التصديرية، بجانب وفرة العمالة المؤهلة بتكاليف تنافسية، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع المناطق المجاورة، وكذلك توافر بنية تحتية وشبكة طرق ولوجيستيات داخلية متطورة، والقرب من الموانئ الجافة والموانئ البحرية.

كما اعتمد مجلس الوزراء نتائج دراسة وزارة المالية “اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية”، والخاصة بطلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة، بجوار العمرة الجسيمة شمال شارع الياسمين شرق مدينة نصر، لصالح شركتين متخصصتين في الاستثمار والتطوير العقاري، وذلك لإقامة نشاط خدمات استثمارية (تجاري- إداري-تعليمي-ترفيهي).