الحكومة: ألية جديدة لضبط أسعار الخبز السياحي ستعلن قريبا

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء عن ألية جديدة لضبط أسعار الخبز السياحي ستعلن قريبا.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، في ظل ارتفاع أسعار الخبز السياحي.

وأوضح أن وزير التموين الدكتور علي مصليحي لديه تصور في الفترة القادمة لتنظيم سوق الخبز الحر وسيكون الإجراء قريباً جداً بعد موافقة مجلس الوزراء.

ولفت إلى طرح استرشادي للخبز الحر صعوداً وهبوطاً بالتوافق مع السعر العالمي للدقيق والقمح بحيث يراعى أطراف العلاقة مواطن وصاحب مخبز ولايضر كليهما فالأول يشكو من غلو الأسعاربشكل مبالغ فيه والأخير يشكو أنه مضطراً لرفع أسعار الخبز.؟

وكشف أنه من المفترض أن تتجاوب الأسعار صعوداً وهبوطاً مع المسببات.



وقال: “لو قلنا أن رفع أسعار الخبز الحر جاء بسبب ارتفاع سعر الدقيق العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية من الطبيعي إذا تراجعت الأسعار العالمية بعد الأزمة يتم إزالة سبب زيادة الاسعار وهذا هو المنطق ومايقوله”.



وأشار إلى أن هذا هو مضمون الألية التي سيقرها مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة بعد الاستماع لوزير التموين الدكتور علي مصلحي وتصوره في هذا الإطار لتنظيم سوق الخبز السياحي التي تحدد أليات صعود وهبوط الأسعار .