نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطة الوطنية والشاملة للجمهورية الجديدة من أجل تغيير وجه الحياة على أرض الفيروز من خلال إطلاق مشروعات عملاقة على كل شبر منها، باستثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه تم وجار تنفيذها لتنمية سيناء خلال 8 سنوات.

الحكومة: مشروعات عملاقة أرض الفيروز.. والجمهورية الجديدة تنفذ خطة شاملة لتغيير وجه الحياة بها

وذكر أن الدولة المصرية تضع شبة جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطة الشاملة لتنمية أرض الفيروز، حيث عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، وربط بوابة مصر الشرقية بالدلتا وجعلها مع مدن القناة امتداداً طبيعياً لوادى النيل، فضلاً عن تذليل كافة العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية.

يد التنمية تفتح طريق الأمل والخير لأهالى سيناء ومدن القناة

إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والزراعة، وكذلك التركيز على توفير كافة أشكال الدعم والحماية الاجتماعية لأهالى سيناء، وهو ما أسهم فى إحداث نقلة نوعية غيرت وجه الحياة فى شبه جزيرة سيناء، وتحويلها إلى منطقة جذب واعدة وبيئة مواتية للاستثمار والتعمير فى ظل ما تشهده من حالة استقرار أمني، الأمر الذى دفع أيضاً المؤسسات الدولية إلى الإشادة بالجهود المتواصلة لتنمية سيناء على مختلف الأصعدة.

وأبرز التقرير جهود تنمية الاستثمار والمقومات الصناعية لجذب وتشجيع المستثمرين بسيناء ومدن القناة حيث بلغ إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة إلى سيناء ومدن القناة 45.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه عام 2013/2014، بنسبة زيادة 627.4%.

ونوه التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 206.4 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فضلاً عن إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تمتع سيناء ومدن القناة بـ 275 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.

وتناول الحديث عن قناة السويس الجديدة، موضحاً أن إجمالى الطول الكلى للمشروع يبلغ 72 كم، وبعمق 24 متراً، فيما يتراوح زمن العبور المباشر للسفن ما بين 10إلى 11 ساعة دون توقف بدلاً من 18 ساعة سابقاً، كما تصل القدرة الاستيعابية للقناة لـ 97 سفينة/ يوم، مقارنة بنحو 77 سفينة/ يوم قبل افتتاح القناة الجديدة.

وبالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تبلغ مساحتها الإجمالية 460.6 كم2، فإنها تضم وفقاً للتقرير 250 منشأة صناعية وخدمية فى مجالات مختلفة، ويصل إجمالى حجم تكلفة البنية التحتية والاستثمارات داخل المنطقة نحو 18 مليار دولار، فى حين وفرت المشروعات المنفذة بالمنطقة 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح التقرير أهم المشروعات الصناعية، ومن بينها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد ويضم 118 وحدة، وتصل تكلفته إلى 403 ملايين جنيه، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع تصنيع وتعبئة الأسماك بالقنطرة شرق 2500 طن سنوياً.

كما جاء فى التقرير أن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، بينما تم إنشاء المجمع الصناعى للرخام بمنطقة “الجفجافة” بوسط سيناء بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، وبحجم تكلفة بلغت 805 ملايين جنيه، فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية لمصنع العريش 7 ملايين طن سنوياً.

وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى سيناء ومدن القناة، أظهر التقرير أنه تم تمويل 42.5 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة نحو 1.8 مليار جنيه حتى فبراير 2022.

وتم تمويل 5428 مشروعاً من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” بتكلفة 749 مليون جنيه، حيث وفر 38.4 ألف فرصة عمل حتى نهاية فبراير 2022، وكذلك الموافقة على تمويل 788 مشروعاً من صندوق التنمية المحلية بإجمالى استثمارات يبلغ 5.5 مليون جنيه بشمال سيناء والإسماعيلية والسويس حتى منتصف إبريل 2022.

وبشأن جهود التنمية الزراعية بسيناء ومدن القناة، فأبرز المشروعات الزراعية، شملت مشروع تنمية سيناء حيث تصل المساحة الإجمالية له 1.1 مليون فدان منها 239 ألف فدان مساحة منزرعة حتى نهاية مارس 2022، كما تم إنشاء 18 تجمعاً زراعياً بإجمالى مستفيدين بلغ 2122 مستفيداً.

وفى سياق متصل، استعرض التقرير أبرز مشروعات الاستزراع السمكي، وحاء فيه أنه تم تنفيذ أكثر من 9900 حوض ضمن مشروعى هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكي، وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء بتكلفة 120 مليون جنيه، فضلاً عن أنه جار العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

وتطرق التقرير إلى تطوير منظومة الرى وحماية سيناء من أخطار السيول، حيث بلغ إجمالى ما تم إنهاءه من الأراضى الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الرى الحديث فى شمال سيناء والإسماعيلية والسويس 95.7 ألف فدان، إضافة إلى إنشاء 423 منشأة حماية من السيول بشمال وجنوب سيناء حتى ديسمبر 2021، وتأهيل وتبطين 86.5 كم من الترع فى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.

وألمح التقرير لأبرز مشروعات إمداد سيناء بالمياه، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر 5.6 م3/يوم للمساهمة فى استصلاح نحو 456 ألف فدان، إلى جانب بلوغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف المحسمة مليون م3/يوم لزراعة ما يقرب من 60 ألف فدان.

وعلى صعيد تطوير مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية فى سيناء ومدن القناة، أشار التقرير إلى تنفيذ 18.8 ألف وحدة إسكان اجتماعى بحجم تكلفة 3.3 مليار جنيه، وأهمها 4000 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بجنوب سيناء، و2136 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بشمال سيناء، فضلاً عن تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، حيث أصبحت سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة.

وتم تنفيذ 45 مشروعاً للتجمعات البدوية بإجمالى 4100 بيتاً بدوياً، إلى جانب إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، كما يجرى تنفيذ 17 تجمعاً تنموياً أخرين، فضلاً عن أنه تم وجار إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة سلام على مساحة 19 ألف فدان، ومدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان.

وإلى جانب ما سبق، تم تنفيذ45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف م3/يوم من بينها تنفيذ 27 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 438 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى تنفيذ 79 مشروعاً للصرف الصحى بطاقة 565 ألف م3/يوم، وأهمها إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، بطافة 190 ألف م3/ يوم، إلى جانب بلوغ طاقة محطة معالجة الطور بعد التوسعات 10 آلاف م3/يوم.

وتطرق التقرير إلى جهود إقامة شبكة نقل عملاقة لربط سيناء ومدن القناة بالدلتا، من خلال مشروعات الطرق والأنفاق والكبارى العائمة، حيث تم تنفيذ ورفع كفاءة 5000كم من الطرق والأنفاق، فضلاً عن إنشاء 5 كبارى عائمة أعلى القناة.

أما على صعيد مشروعات السكة الحديدية، فوفقاً للتقرير فإنها تشمل مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح – سفاجا)، ويشمل 22 محطة ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشروعات المطارات، تم الإشارة خلال التقرير إلى أنه تم إنشاء مطار البردويل الدولى على مساحة 320 ألف م3، بتكلفة 718 مليون جنيه، وتم تطوير ورفع كفاءة 6 مطارات، هى الطور، وطابا، وشرم الشيخ، والعريش، وبورسعيد، وسانت كاترين.

وفيما يخص مشروعات الموانئ البحرية والجافة، تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية أهمها ميناء نويبع بتكلفة تطوير 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة تطوير 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 موانئ برية وجافة وهى بدر الجاف، وطابا البري، ورفح البري، والعوجة، بإجمالى تكلفة نحو 200 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمشروعات توفير الكهرباء لأهالى سيناء ومدن القناة، تم توصيل التغذية الكهربائية لـ 1.5 مليون مشترك حتى مارس 2022، كما بلغت تكلفة تطوير شبكات الكهرباء وتدعيمها نحو 3.5 مليار جنيه حتى عام 2022.

وذكر التقرير أهم مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء ومدن القناة، واشمل محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة إسمية 1500 ميجاوات، وبإجمالى تكلفة 212.6 مليون دولار، بالإضافة إلى محطة كهرباء العين السخنة بقدرة إسمية 1300 ميجاوات، وبإجمالى تكلفة 1.3 مليار دولار.

وتشمل مشروعات إنتاج الكهرباء فى سيناء ومدن القناة كذلك، محطة توليد كهرباء عتاقة الغازية بمحافظة السويس بقدرة إسمية 640 ميجاوات، وتكلفة إجمالية 691.6 مليون دولار، فضلاً عن توسعة محطة كهرباء شرم الشيخ بقدرة إسمية 288 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 213.4 مليون دولار.

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة فى سيناء ومدن القناة، أشار التقرير إلى تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكلفة 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس، وذلك بعقد تبلغ قيمته 4.3 مليار جنيه..

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فضلاً عن المواقة على إنشاء 3 محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل منهم، وذلك بمدينة شرم الشيخ استعداداً لاستقبال مؤتمر المناخ cop 27.

وعلى صعيد التوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى والمشروعات البترولية لأهالى سيناء ومدن القناة، فقد بلغ إجمالى أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة 1913.1 كم ليصل الإجمالى إلى 2928.5 كم تم تنفيذ 46 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 70 محطة تموين.

فضلاً عن تنفيذ 6 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 16 مركزاً، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعى لـ 216 ألف وحدة سكنية و3054 منشأة تجارية، وذلك حتى مارس 2022.

واستعرض التقرير أهم المشروعات لإنتاج الغاز الطبيعي، وتشمل تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية 3.2 مليار قدم3 غاز يومياً.

وأيضاً تتضمن مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، مشروع تنمية حقل غاز أتول بإنتاج مستهدف إضافته يبلغ حجمه 350 مليون قدم3 غاز يومياً و10 آلاف برميل متكثفات يومياً بتكلفة 855 مليون دولار، بالإضافة إلى استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة) بتكلفة 87 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة للمشروع تبلغ 45 مليون قدم3 غاز يومياً.

ورصد التقرير مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجارى تنفيذها، حيث تشمل مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار، ويصل إنتاج المشروع إلى 2.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و1.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية.

ولفت التقرير إلى أن مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول يهدف إلى تعظيم الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية، حيث تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 1.8 مليار دولار ، فى حين تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى فى منطقتى السخنة والسويس بإجمالى حجم تكلفة استثمارية نحو 870 مليون دولار، وذلك على صعيد مشروعات التخزين وتداول المنتجات البترولية.

وسلط التقرير الضوء على المشروعات السياحية والثقافية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مقومات السياحة، حيث تمثلت أبرزها فى تنفيذ متحف شرم الشيخ والذى تم افتتاحه فى أكتوبر 2020 بتكلفة 812 مليون جنيه، وإعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية فى أغسطس

2015 إلى جانب تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، فضلاً عن افتتاح قصر ثقافة العريش بعد 10 سنوات من الإغلاق، حيث بلغت تكلفة تطويره 35 مليون جنيه.

وبالنسبة لأبرز المشروعات التراثية، فشملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، والذى يبدأ من شمال سيناء، وقد تم تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار للمشروع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، علاوة على مشروع ترميم وتطوير منطقة آبار وعيون موسى والتى تشمل 7 آبار، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى فى شهر فبراير 2018.

وذكر التقرير أهم الاكتشافات الأثرية فى سيناء، حيث شملت اكتشاف بقايا قصر الملك رمسيس الثانى والمخازن الملحقة بالقصر بمنتصف تل حبوة 2 عام 2015/2016، كما تم اكتشاف بقايا مبنى مجلس الشيوخ شمال شرق المسرح الرومانى بموقع آثار تل الفرما عام 2018/2019 ، فى حين تم الكشف عن بقايا معبد زيوس-كاسيوس الواقع بالجانب الجنوبى الغربى من تل الفرما عام 2021/2022، بالإضافة إلى الكشف عن مبنى حجرى ضخم يرجع لعصر الدولة الوسطى واستخدم كمقر لبعثات تعدين الفيروز والنحاس بجنوب سيناء فى نفس العام.

وورد فى التقرير جهود الدولة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالى سيناء ومدن القناة، وفيما يتعلق بتوفير العلاج على نفقة الدولة وجهود تطوير المنشآت الصحية، فقد استفاد 175.7 ألف مواطن من العلاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.7 مليار جنيه حتى نهاية عام 2021، فضلاً عن إنشاء42 مستشفى و214 مركزاً ووحدة صحية وتطويرها حتى مارس 2022، إلى جانب إنشاء مجمع السويس الطبى والذى يعد أضخم مجمع بشمال مصر، ومخزن استراتيجى للأدوية فى الريسة بالعرض.

وتطرق التقرير إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تم إطلاقها بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء، وجارى إطلاقها بمحافظة السويس، وتصل تكلفة تطبيقها فى الـ 4 محافظات 24.2 مليار جنيه، مضيفاً أن 82% من إجمالى سكان المحافظات سجل بالمنظومة.

وأوضح التقرير ما تم إنجازه ضمن حملة 100 مليون صحة، حيث تم فحص 5.7 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، فضلاً عن فحص 475.2 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة .

وتتضمن جهود حملة 100 مليون صحة أيضاً، فحص 120.4 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى أن 38.9 ألف مواطن خضعوا لعمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.

إضافة لما سبق، حصل 1.4 مليون مواطن من أهالى سيناء ومدن القناة على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وجار استكمال باقى الجرعات، كما تم نشر 131 مركزاً ثابتاً ومتنقلاً ومسافرين لتلقى اللقاح فى سيناء ومدن القناة حتى مارس 2022.

وأبرز التقرير جهود الارتقاء بمنظومة التعليم لأهالى سيناء ومدن القناة، ففيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، فقد زاد عدد المدارس والفصول حيث تم إنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل، فضلاً عن إنشاء 61 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية و39 مدرسة تجارية و6 مدرارس فندقية.

وبشأن منظومة التعليم الجديدة، تم إنشاء 6 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة، كما تم إنشاء 3 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، فضلاً عن مد كابلات الفايبر لـ 134 مدرسة ثانوية، بالإضافة إلى توزيع 91 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، وتدريب 21.7 ألف معلماً على المنظومة التعليمية الجديدة.

وعلى صعيد التعليم الجامعي، تم بدأ الدراسة فعلياً فى جامعتين أهليتين وهما الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة والجلالة الدولية، كما يجرى إنشاء جامعتين أهليتين هما جامعة شرق بورسعيد، وجامعة قناة السويس، وأيضاً يجرى إنشاء جامعة تكنولوجية بشرق بورسعيد لأول مرة، إضافة إلى أنه تم إنشاء 18 كلية جديدة بالجامعات الحكومية، وكذلك تم إنشاء جامعة شرم الشيخ الخاصة وتضم 9 كليات.

ورصد التقرير جهود توفير برامج الحماية الاجتماعية لأهالى سيناء ومدن القناة، حيث استفادت 102 ألف أسرة من برنامج تكافل وكرامة حتى مارس 2022 بقيمة سنوية تبلغ 511.6 مليون جنيه، بجانب استفادة 2.1 مليون مستفيد من البطاقات التموينية، و2.6 مليون مستفيد من منظومة الخبز فى مارس 2022.

وشملت برامج الحماية الاجتماعية لأهالى سيناء ومدن القناة أيضاً، دعم ذوى الاحتياجات الخاصة حيث تم تسليم 30.9 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة منذ يونيو 2019 وحتى مارس 2022، إلى جانب تخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوى الإعاقة حتى مارس2022.

وفيما يتعلق بالتأمينات والمعاشات، وصل عدد المستحقين من المعاشات إلى 433.9 ألف فرد عام 2022 بنسبة زيادة 44.3%، كما بلغت قيمة المعاشات 938.9 مليون جنيه عام 2022 بنسبة زيادة 235.9%، إضافة إلى بلوغ تعويضات المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية 4.6 مليار جنيه، خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى مارس 2022.

وأشار التقرير إلى أبرز المنشآت والبرامج الرياضية فى سيناء ومدن القناة، حيث تم تطوير 4 استادات، إضافة إلى تطوير وإنشاء 5 نوادى رياضية، علاوة على تطوير 385 ملعباً خماسياً وقانونياً، وكذلك إنشاء المدينة الرياضية ببورسعيد بتكلفة 280 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء الصالة المغطاة بالعريش بتكلفة 92 مليون جنيه، واستكمال القرية الأوليمبية بشرم الشيخ بتكلفة 5.3 مليون جنيه.

وسلط التقرير الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية فى تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث ذكرت الأمم المتحدة أن الاستثمارات العامة زادت بالبنية التحتية لمنطقة سيناء إلى جانب مشروعات النقل والإسكان مما دعم من استقرار سيناء وتنميتها وانخفاض الحوادث الإرهابية بها.

كما أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تسجيل محطة بحر البقر فى شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة فى العالم، حيث تقدم مصدرًا هامًا لمياه الرى وحلاً فعالاً لدعم الزرعة بمنطقة سيناء.

ونوه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أن بلومبرج ثمنت عمل مصر على تطوير البنية التحتية للموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناعات، مشيرة إلى عمل القيادة المصرية على صياغة سياسات مرنة للتعامل بصورة أفضل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

وبدورها، لفتت اليونيسيف إلى قيامها بتوسيع نطاق دعمها المقدم تحت قيادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية فى مجال المياه والصرف الصحى والنظافة بمدارس سيناء، من خلال تحفيز مشروعات البنية التحتية للمياه والمساعدة فى الحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم لخلق بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.

أما موقع المونيتور فذكر أن مصر تقدم حوافز كبيرة فى إطار خطة وطنية شاملة لدعم تنمية واستقرار سيناء، والتى تنفق عليها المليارات للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، فضلاً عن قيام مصر ببناء مشروعات عديدة بمحافظة جنوب سيناء لإدارة المياه وحماية المحافظة من أخطار السيول، حيث تم إنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات.

ومن جانبها أوضحت الإيكونوميست أن سياسة الدولة المصرية ترتكز ما بعد جائحة كورونا على تعزيز مشروعات البنية التحتية بمجالات عدة، متوقعة أن تدعم مصادر التمويل المختلفة جهود تحسين البنية التحتية خاصة بسيناء.

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وأشارت الإيكونوميست أيضاً إلى أن مصر تعمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية بوسط وشمال شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى بذل جهود عدة للاستفادة من المياه المعالجة، وأوضحت أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الرى وتعظيم الاستفادة من استخدامات المياه وتحسين المحاصيل الزراعية.

هذا وأكدت مجموعة أكسفورد للأعمال، أن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، فضلاً عن أن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة حسن بصورة كبيرة تقييم مصر العالمى بجودة الطرق.

وشددت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على دعم جهود مصر نحو تعزيز الاندماج الاقتصادى والاجتماعى للمجتمعات البدوية فى شمال سيناء بعد سنوات من محاربة الإرهاب، وأن تلك الجهود دعمت رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، وزيادة فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية.

وأخيراً ، نوه التقرير لما ذكرته مجلة ENR بأن الدولة المصرية لطالما خططت لتنمية أراضى شبه جزيرة سيناء ومواجهة التهديدات الخاصة بندرة المياه، لذا قامت ببناء محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى خلال سنة واحدة فقط وهى واحدة من أكبر محطات معالجة المياه بالعالم.



