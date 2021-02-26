الحكومة : أسعار الأراضي بالمناطق التي تم تأهيل الترع بها زادت 30%

رصدت الحكومة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع رغم عدم جدواه في خدمة الأراضي الزراعية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع أو عدم جدواه في خدمة الأراضي الزراعية.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية لتسهيل وصول المياه إلى أراضي المزارعين، وتحسين حالة الري بنهايات الترع، والحفاظ على الصحة العامة، مع خلق فرص عمل محلية في مختلف المحافظات.

وتابعت أنه تم تدشين هذا المشروع القومي اعتماداً على مخرجات دراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية التي سبق إعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة إلى ترحيب كافة المزارعين في المناطق التي تم تأهيلها بذلك المشروع القومي، والذي انعكس على زيادة أسعار الأراضي بنسبة 30% في المناطق التي تم تنفيذ أعمال التأهيل بها.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري في سياق متصل، أن المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف لتأهيل نحو7 آلاف كيلو متر من الترع، والذي من المقرر الانتهاء منه منتصف عام2022، ويساهم في ضمان وصول المياه لنهايات الترع، بما يحقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين.

فضلاً عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، كما يساهم في الحفاظ على نظافة البيئة من التلوث، والمساهمة في إنتاج محاصيل صحية وخالية من الملوثات.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية والري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في المشروعات التي تنفذها الدولة.

وطلبت وزارة الموارد المائية والري في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mwri.gov.eg).