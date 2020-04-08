الحكومة: آلية لصرف منحة العمالة غير المنتظمة دون تزاحم

عرض الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الاستعدادات التي تقوم بها وزارته من خلال مدن ونُزل الشباب؛ لاستقبال مصابي الفيروس.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي للمرة الثالثة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” حيث يتم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس “كورونا” المستجد .

وناقشت الحكومة في اجتماعها إجراءات تحويل الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد إلى المدن الجامعية ونُزل الشباب.

وناقش أيضا آلية صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من إجراءات مواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد التي قررها رئيس الجمهورية وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وإلى ضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب مع القطاع المدني في التصدي لفيروس ” كورونا” المستجد، ومساندته من خلال تسخير جميع الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في سياق حديثه عن أزمة فيروس ” كورونا” المستجد أن ما تم تنفيذه من خطوات ومن إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو الذي أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات تلك الأزمة العالمية الكبرى.

وقال رئيس الوزراء إن هناك لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح مدبولي أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه العمالة غير المنتظمة التي تضمن عدم وجود تكدس أو حدوث تزاحم من المواطنين أثناء صرف هذه المنحة.

وأكد رئيس الوزراء على أنه سوف يتم البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس ” كورونا” التي لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية التي تشهد حالياً استعدادات مكثفة حتى يتم استيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.

وعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات التي تقوم بها وزارته من خلال مدن ونُـزل الشباب؛ لاستقبال الحالات التي سوف يتم تحويلها إليها من جانب وزارة الصحة.